Эти два типа ракет имеют разницу в характеристиках, а следовательно и в классификациях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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В чем разница в межконтинентальной и ракете средней дальности

Еще в 1987 году СССР и США заключили договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. В документе была закреплена следующая градация и классификация ракет: от 1 000 до 5 500 километров дальности полета – средняя, от 500 до 1000 – меньшей.

Все эти ракеты, как баллистические, так и крылатые наземного базирования были ликвидированы, а стороны обязались воздержаться от разработки подобных типов ракет. Однако Россия, ожидаемо, нарушила условия этого договора.

По данным журналистов, разница между баллистической ракетой средней дальности (БРСД) и межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) заключается в способности лететь на более 5,5 тысячи километров. Последний тип может это делать, а со средней дальностью – нет.

Как отмечали в Кремле, говоря об ударе по Днепру 21 ноября, город атаковала новая ракета, которую там назвали "Орешник". В Москве утверждают, что это баллистическая ракета средней дальности с потенциальной оперативной дальностью до 5 500 километров.

Однако эксперты предполагают, что "Орешник" может быть связан с ракетой РС-26 "Рубеж". Классификация РС-26 "Рубеж" вызвала беспокойство из-за ее максимальной испытанной дальности полета около 5800 километров, которая была достигнута во время запуска 23 мая 2012 года. Это испытание было проведено с космодрома "Плесецк" с нацеливанием на полигон "Кура" на Камчатке.

Именно пуски на 5 800 километров позволяли РФ заявлять, что РС-26 "Рубеж" не нарушает договоров РСМД и не является ракетой средней дальности, а межконтинентальной. Даже несмотря на то, что все три последующих пуска с полигона "Капустин Яр" по полигону "Сары-Шаган" были на значительно меньшую дальность в 2 000 километров,

– пишет издание.

Хотя формально по классификации России РС-26 "Рубеж" еще может находиться в категории межконтинентальных, в США – тот же "Рубеж" под собственным индексом SS-X-31 проходит как ракета средней дальности.

Журналисты подчеркнули, что РС-26 "Рубеж" или "Орешник" создавали именно как ракеты средней дальности, что фактически возрождает возможности ликвидированной РСД-10 "Пионер". Ожидается, что это облегчит для россиян развертывание межконтинентальных баллистических ракет (МБР), таких как "Ярс", "Тополь" и Р-36М2 "Воевода", а также различных баллистических ракетных систем, запускаемых с подводных лодок, чтобы, в случае чего, ударить по Соединенным Штатам.

Кроме того, для Европы средней дальности достаточно для поражения любой цели. Дальность в 3,5 тысячи предоставляет России возможность наносить удары по любой точке в пределах Европейского Союза со своей территории. Аналитики отмечают, что ракеты средней дальности является экономически эффективной альтернативой МБР, а также массовые по своему выпуску.