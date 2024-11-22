Ці два типи ракет мають різницю у характеристиках, а отже й у класифікаціях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

До теми Україна відстежувала щонайменше 3 випробування системи "Орешник" у Росії, – ГУР

У чому різниця в міжконтинентальній та ракеті середньої дальності

Ще у 1987 році СРСР та США уклали догорів про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. У документі було закріплено наступну градацію та класифікацію ракет: від 1 000 до 5 500 кілометрів дальності польоту – середня, від 500 до 1 000 – меншої.

Всі ці ракети, як балістичні, так і крилаті наземного базування були ліквідовані, а сторони зобов'язались утриматись від розробки подібних типів ракет. Однак Росія, очікувано, порушила умови цього договору.

За даними журналістів, різниця між балістичною ракетою середньої дальності (БРСД) та міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) полягає у здатності летіти на понад 5,5 тисяч кілометрів. Останній тип може це робити, а з середньою дальністю – ні.

Як зазначали у Кремля, говорячи про удар по Дніпру 21 листопада, місто атакувала нова ракета, яку там назвали "Орешник". У Москві стверджують, що це балістична ракета середньої дальності з потенційною оперативною дальністю до 5 500 кілометрів.

Однак експерти припускають, що "Орешник" може бути пов'язаний з ракетою РС-26 "Рубеж". Класифікація РС-26 "Рубеж" викликала занепокоєння через її максимальну випробувану дальність польоту близько 5800 кілометрів, яка була досягнута під час запуску 23 травня 2012 року. Це випробування було проведено з космодрому "Плесецьк" з націлюванням на полігон "Кура" на Камчатці.

Саме пуски на 5 800 кілометрів дозволяли РФ заявляти, що РС-26 "Рубеж" не порушує договорів РСМД і не є ракетою середньої дальності, а міжконтинентальною. Навіть попри те, що всі три наступних пуски з полігону "Капустин Яр" по полігону "Сари-Шаган" були на значно меншу дальність у 2 000 кілометри,

– пише видання.

Хоча формально за класифікацією Росії РС-26 "Рубеж" ще може перебувати у категорії міжконтинентальних, у США – той самий "Рубеж" під власним індексом SS-X-31 проходить як ракета середньої дальності.

Журналісти підкреслили, що РС-26 "Рубеж" чи "Орешник" створювали саме як ракети середньої дальності, що фактично відроджує можливості ліквідованої РСД-10 "Піонер". Очікується, що це полегшить для росіян розгортання міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), таких як "Ярс", "Тополь" і Р-36М2 "Воєвода", а також різних балістичних ракетних систем, що запускаються з підводних човнів, щоб, у разі чого, вдарити по Сполучених Штатах.

Окрім того, для Європи середньої дальності достатньо для ураження будь-якої цілі. Дальність у 3,5 тисячі надає Росії можливість завдавати ударів по будь-якій точці в межах Європейського Союзу зі своєї території. Аналітики відзначають, що ракети середньої дальності є економічно ефективною альтернативою МБР, а також масовіші за своїм випуском.