Об этом в эфире 24 Канала говорили с военным экспертом Петром Черником. На одном из опубликованных видео видно, как в течение нескольких секунд якобы прилетает несколько ракет. Это совсем не так.

К теме Россия впервые ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж", – СМИ

Почему было несколько взрывов

Как отметил Черник, РС-26 "Рубеж" содержит в себе боевые блоки. Они отделяются в воздухе, после чего летят в цель.

Достаточно грубый пример. Вот есть "тело" ракеты. 90% из него это – "туловище" и топливо. А сверху расположены некие "конусы". Их может быть от 3 до 6. Хотя в некоторых случаях бывает и 12 субэлементов,

– сказал Черник.

Известно, что межконтинентальная ракета "Рубеж" может быть носителем ядерного заряда. Вполне вероятно, что оккупанты могли забрать оттуда ядерный компонент и установили обычную взрывчатку. Но лучше всего сейчас дождаться официальной информации.

Ждем официального расследования и официальных результатов. Тогда конкретно будем понимать, что именно произошло,

– отметил Черник.

Напомним, 21 ноября Россия запустила ракету "Рубеж" из Астраханской области. Там расположен полигон "Капустин Яр", где испытывают такое оружие. Дальность полета этой ракеты – 6000 километров. Ее стоимость – примерно несколько десятков миллионов долларов.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия ударила новой ракетой. Все характеристики соответствуют показателям межконтинентальной баллистической ракеты. Однако еще продолжаются экспертизы.