ВСУ уже применяют в бою РСЗО "Ольха-М": насколько далеко бьют эти ракеты

Украинские защитники и защитницы уже применяются в бою с российскими оккупантами РСЗО "Ольха-М". Это – модификация РСЗО "Смерч".

Подробности рассказал Иван Винник – первый заместитель председателя Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины. Он подчеркнул, что РСЗО уже использовали в бою. В то же время, где конкретно он не назвал.

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Пока "Ольха-М" бьет на 110 километров.

Винник рассказал, что модификация "Ольхи-М" стартовала еще в 2018 году. С этого времени удалось изготовить примерно 100 единиц. Приоритетом является увеличить дальность поражения "Ольхи-М". Речь идет о 150 километрах.

Скажем так, надеюсь, это будет как раз к широкопредсказуемой дате контрнаступления на Юге в сторону Азовского моря. Испытания будут на поле боя,

– подчеркнул Винник.