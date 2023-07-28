Ситуация может привести к эскалации центральноафриканских стран. Однако отношения между странами остаются напряженными уже долгое время.
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Конфликт между Руандой и Конго
Военные Республики Конго сообщили, что утром 27 июля руандийские силы атаковали пограничников государства. Конго удалось отразить атаку, после чего военные Руанды покинули страну.
Власти Руанды отвергли свою причастность к нападению. Они также считает, что подобные заявления могут являться поводом к запланированному началу нападения на территорию Руанды.
Обвинения безосновательны и являются частью древней модели дезинформации и пропаганды руководством Демократической Республики Конго,
– заявили руандийцы.
Две страны конфликтуют с прошлого года из-за возрождения действовавшей на востоке Конго группы повстанцев M23. Республика обвиняет Руанду в поддержке формирования, однако это последняя отрицает. Власти Руанды обвиняют Конго в боевых действиях на стороне других повстанцев – Сил освобождения Руанды.
ООН имеет свидетельства, что доказывают как причастность Руанды к М23, так и связь Конго с Силами освобождения Руанды.
Где расположена Республика Конго и Руанда: смотрите на карте
Африка на российском саммите
- 27 июля начался саммит Россия – Африка, на который Путин пригласил все государства Африки. Однако не все лидеры государств согласились приехать в Санкт-Петербург. 5 государств вообще отказались участвовать.
- Причиной таких действий считают международную изоляцию и репутацию России. Кроме этого, среди причин называют и срыв зерновой сделки, из-за чего значительно пострадали страны Африки
- В ходе саммита Путин заявил, что готов бесплатно поставить собравшимся странам 25-50 тысяч тонн зерна. Также он подчеркнул, что сотрудничество может продолжиться "на коммерческой основе".