Ситуация может привести к эскалации центральноафриканских стран. Однако отношения между странами остаются напряженными уже долгое время.

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Конфликт между Руандой и Конго

Военные Республики Конго сообщили, что утром 27 июля руандийские силы атаковали пограничников государства. Конго удалось отразить атаку, после чего военные Руанды покинули страну.

Власти Руанды отвергли свою причастность к нападению. Они также считает, что подобные заявления могут являться поводом к запланированному началу нападения на территорию Руанды.

Обвинения безосновательны и являются частью древней модели дезинформации и пропаганды руководством Демократической Республики Конго,

– заявили руандийцы.

Две страны конфликтуют с прошлого года из-за возрождения действовавшей на востоке Конго группы повстанцев M23. Республика обвиняет Руанду в поддержке формирования, однако это последняя отрицает. Власти Руанды обвиняют Конго в боевых действиях на стороне других повстанцев – Сил освобождения Руанды.

ООН имеет свидетельства, что доказывают как причастность Руанды к М23, так и связь Конго с Силами освобождения Руанды.

Где расположена Республика Конго и Руанда: смотрите на карте

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