Рубан пошел на сделку со следствием, чтобы его обменяли в "ДНР"

Экс-руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан согласился инициировать сделку со следствием, чтобы его обменяли в оккупированные территории Донетчины, а в рамках обмена на подконтрольную территорию вернули спецназовцев Сергея Глондаря и Александра Коринькова.

Об этом написал адвокат Рубана Валентин Рыбин.

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"Владимир Рубан, не смотря на возможные негативные для него последствия, согласился инициировать сделку со следствием и предложил индивидуальный обмен по формуле 1 на 2, в результате которого домой уже в ближайшие дни могли вернуться Сергей Глондар и Александр Кориньков, которые находятся в плену со времен Иловайского котла", – заявил адвокат.

"Громадське" отмечает, что Александр Кориньков и Сергей Глондар попали в засаду 16 февраля 2015 года во время боев за Дебальцево. Их содержат в Макеевской колонии уже более трех лет.

Напомним, 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана во время перевозки большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения, теракте и незаконном обращении с оружием и взяли под арест.

В деле Рубана задержали также нардепа Надежду Савченко. 22 марта Верховная Рада сняла с депутата неприкосновенность, а также дала разрешение на ее задержание и арест, поэтому сейчас Савченко находится под стражей. Политика подозревают в сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.