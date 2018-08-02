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Рубан пішов на угоду зі слідством, щоб його обміняли в "ДНР"

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Володимир Рубан
Володимир Рубан / day.kyiv.ua

Екс-керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан погодився ініціювати угоду зі слідством, щоб його обміняли в окуповані території Донеччини, а в межах обміну на підконтрольну територію повернули спецпризначенців Сергія Глондаря та Олександра Корінькова.

Про це написав адвокат Рубана Валентин Рибін.

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"Володимир Рубан, не дивлячись на можливі негативні для нього наслідки, погодився ініціювати угоду зі слідством та запропонував індивідуальний обмін за формулою 1 на 2, у результаті якого додому вже найближчими днями могли повернутися Сергій Глондар та Олександр Коріньков, які перебувають у полоні з часів Іловайського котла", – заявив адвокат.

"Громадське" зазначає, що Олександр Коріньков та Сергій Глондар потрапили у засідку 16 лютого 2015 року під час боїв за Дебальцеве. Їх утримуються у Макіївській колонії вже понад три роки.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю та взяли під арешт.

У справі Рубана затримали також нардепа Надію Савченко. 22 березня Верховна Рада зняла із нардепа недоторканність, а також дала дозвіл на її затримання та арешт, тож зараз Савченко перебуває під вартою. Політика підозрюють у змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.

Теги: Війна на Донбасі Новини Донецька Новини України Новини політики Володимир Рубан Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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