Рубан вернулся в Украину, – адвокат

Адвокат Владимира Рубана, которого вместе с депутатом Надеждой Савченко подозревали в подготовке теракта в Верховной Раде, сообщил, что его подзащитный вернулся в Украину.

Конкретную дату возвращения Рубана юрист не назвал, отметили в издании "Украинские новости".

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Кроме этого, Рыбин заверил, что его подзащитный уже давно находится в Киеве и отметил, что они планируют принять участие в судебном заседании по его делу, которое состоится 7 мая.

Отметим, что Рубана и Савченко, которых подозревают в организации теракта в центре Киева, выпустили из-под ареста 16 апреля. Впоследствии стало известно, что Владимир Рубан покинул территорию Украины.

По словам адвоката, поскольку суд не принял никаких ограничений относительно передвижения в пределах Украины или за ними, он решил навестить детей в Польше.

Кто такой Владимир Рубан?

Руководитель Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус", который принимал участие в процессе освобождения военнопленных с оккупированных территорий. Окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков. В 1989 году сменил фамилию Гарбузюк на Рубан. Служил на летно-командных должностях в различных частях. Работал на руководящих должностях в коммерческих и общественных организациях, государственных структурах.



Окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины. Сам себя позиционировал как "генерал-полковник", однако в СБУ эту информацию давно опровергают и называют приписывание ему такого звания безосновательным. Позже Рубан также заявлял, что не такой уж он и генерал, хотя говорил об этом не настолько громко, чтобы услышали все СМИ в стране.

Что известно о его задержании?

8 марта 2018 года его задержали, когда он перевозил с оккупированной территории немалый арсенал оружия, среди которого, в частности были различные типы стрелкового вооружения и боекомплекта к ним, боекомплект к минометам и противотанковых гранатометов, одноразовые РПГ, гранаты и, в том числе, миномет, который собирают оккупанты в ОРДЛО.



Все это он пытался провезти с оккупированных территорий через пункт пропуска Майорск, что рядом с оккупированной Горловкой в Донецкой области. По данным военной прокуратуры оружие Рубан приобрел в оккупированных Горловке и Макеевке. После этого перевез ее в серую зону. А уже оттуда планировал перевезти на неокуповану часть Украины. В итоге ему объявили о подозрении в попытке покушения, теракте и незаконном обращении с оружием и взяли под арест.

Какое отношение имеет Надежда Савченко к Владимиру Рубану?

Надежду Савченко подозревают в сговоре с пророссийскими боевиками Донбасса и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.