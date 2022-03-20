В Рубежном и Северодонецке из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 24 дома – разрушены
20 марта 2022 , 07:25Читати новину українською
Источник:фейсбук Луганской ОГА
Российские оккупанты в течение суток 19 марта разрушили в Рубежном и Северодонецке 24 дома. Погибли 3 человека.
О трагедии сообщил Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА. Он рассказал, что всего в течение 19 марта в этих двух городах враг повредил или разрушил около 30 объектов.
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Во время обстрелов в Рубежном погибли трое людей, из них двое детей, пострадали – двое (один ребенок),
– говорится в сообщении.
Гайдай также рассказал, что удалось спасти 7 человек.
Оккупанты разрушили:
- 12 многоквартирных домов;
- 12 частных жилых домов;
- учреждение образования в Рубежном;
- складские и хозяйственные постройки.
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