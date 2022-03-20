В Рубежном и Северодонецке из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 24 дома – разрушены

Российские оккупанты в течение суток 19 марта разрушили в Рубежном и Северодонецке 24 дома. Погибли 3 человека.

О трагедии сообщил Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА. Он рассказал, что всего в течение 19 марта в этих двух городах враг повредил или разрушил около 30 объектов.

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Во время обстрелов в Рубежном погибли трое людей, из них двое детей, пострадали – двое (один ребенок),

– говорится в сообщении.

Гайдай также рассказал, что удалось спасти 7 человек.

Оккупанты разрушили:

12 многоквартирных домов;

12 частных жилых домов;

учреждение образования в Рубежном;

складские и хозяйственные постройки.

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