Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что хотелось бы, чтобы Рубио говорил об этом саркастически. Однако на сайте Госдепа США было опубликовано его поздравление. Там указано, что США и дальше поддерживают русский народ, который "продолжает строить свое стремление к лучшему будущему".

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Поздравление россиян с днем России

Михаил Подоляк отметил, что поздравление с днем России, которое госсекретарь США адресовал россиянам, звучит довольно странно, ведь за время полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла статус мощной милитарной державы.

Россия потеряла возможность быть равной Китаю или США, а наоборот получила статус, который приравнивает ее к Северной Корее или Ирану,

– сказал он.

По мнению советника главы Офиса Президента, глобальные мечты Кремля о доминировании в мире исчезают.

Положительные высказывания политиков США, вероятно, можно объяснить тем, что там стремятся еще некоторое время "держать открытым окно для переговоров с Россией". Все потому, что Дональд Трамп считает, что мягкий стиль общения с россиянами вроде бы будет иметь лучший результат.

Мы видим, что это наоборот провоцирует наглость России. То есть эта мягкая дипломатия, к сожалению, наоборот провоцирует Россию к большей эскалации и геноциду,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

По его словам, не стоит сильно рефлексировать по подобным заявлениям Рубио или Трампа. Важно, чтобы власть и украинские партнеры и дальше продолжали настаивать, что Россия на самом деле не стремится к миру и не хочет стать партнером США, а только запятнать их репутацию.

В отличие от россиян, Украина стремится к тесному и долговременному сотрудничеству с Западом. Чтобы это было максимально результативно, нашему государству необходимы средства и поддержка в обороне против страны-агрессора. Подоляк считает, что партнеры нашего государства могут это обеспечить.

К слову, в новом интервью Дональд Трамп признал, что Владимир Путин, вероятно, не заинтересован в достижении мира, несмотря на большие потери. По его мнению, найти способ остановить войну будет непросто, ведь одна из сторон не демонстрирует готовности к компромиссу.