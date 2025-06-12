Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зазначивши, що хотілось би, щоб Рубіо говорив про це саркастично. Проте на сайті Держдепу США було опубліковано його привітання. Там вказано, що США і далі підтримують російський народ, який "продовжує будувати своє прагнення до кращого майбутнього".

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Привітання росіян із днем Росії

Михайло Подоляк зауважив, що привітання із днем Росії, яке держсекретар США адресував росіянам, звучить доволі дивно, адже за час повномасштабного вторгнення країна-агресорка втратила статус потужної мілітарної держави.

Росія втратила можливість бути рівною Китаю чи США, а навпаки отримала статус, який прирівнює її до Північної Кореї чи Ірану,

– сказав він.

На думку радника голови Офісу Президента, глобальні мрії Кремля про домінування у світі зникають.

Позитивні висловлювання політиків США, ймовірно, можна пояснити тим, що там прагнуть ще певний час "тримати відкритим вікно для перемовин із Росією". Все тому, що Дональд Трамп вважає, що м'який стиль спілкування із росіянами начебто матиме кращий результат.

Ми бачимо, що це навпаки провокує нахабство Росії. Тобто оця м'яка дипломатія, на жаль, навпаки провокує Росію до більшої ескалації та геноциду,

– підкреслив Михайло Подоляк.

За його словами, не варто сильно рефлексувати із подібних заяв Рубіо чи Трампа. Важливо, щоб влада й українські партнери й далі продовжували наполягати, що Росія насправді не прагне миру і не хоче стати партнером США, а лише заплямувати їхню репутацію.

На відміну від росіян, Україна прагне тісної й довготривалої співпраці із Заходом. Щоб це було максимально результативно, нашій державі необхідні засоби та підтримка в обороні проти країни-агресорки. Подоляк вважає, що партнери нашої держави можуть це забезпечити.

До слова, у новому інтерв'ю Дональд Трамп визнав, що Владімір Путін, ймовірно, не зацікавлений у досягненні миру, попри великі втрати. На його думку, знайти спосіб зупинити війну буде непросто, адже одна зі сторін не демонструє готовності до компромісу.