Валютный рынок в России умер: что теперь ждет рубль

Будущее валютного рынка в России фактически беспросветное. Уже сейчас в российский Центробанк раздумывает над тем, чтобы запретить доллар и евро.

В разговоре с 24 Каналом доктор экономических наук Игорь Липсиц объяснил, возможен ли запрет валюты как-то повлияет на будущее рубля.

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Какой прогноз для российского рубля

Центральный банк России может остановить торговлю долларом. Сейчас Центробанк высчитывает официальные курсы валют благодаря операциям, которые банки проводят между собой вне биржи. Будущее рубля, однако, от этого уже мало зависит.

То, что сейчас происходит с рублем, теперь не имеет никакого отношения к валютному рынку. Валютный рынок в России умер. Теперь в России начинается формирование множественной валютной системы, как в Иране. Вообще российские процессы теперь во многом похожи на иранские. Специалисты уже говорят о возможности трех курсов. Они пока не сильно отличаются, но некоторые различия уже есть,

– отметил Игорь Липцис.

Поэтому сейчас в России возникает ситуация, где нет единого рынка и курса. Это будет иметь соответствующие последствия для экономики страны, которая и без этого находится не в лучшем состоянии.

"Это уничтожает импорт, что приведет к тому, что магазины будут становиться пустыми. Поэтому то, что происходит с рублем, довольно сложно. Если нет валютного рынка, то нет понятного механизма формирования курса. Фактически его формируют работники Центробанка в согласовании с минфином", – объяснил доктор экономических наук.

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Сегодня возможен диапазон курса рубля к доллару от 50 до 150. Низкий курс доллара к рублю, то есть крепкий рубль, выгоден тем, кто покупает импортные товары, а потом продает их на российском рынке. Но это крайне невыгодно экспортерам – они просто теряют выручку.

"Крепкий рубль будет радовать сторонников Путина, но создавать огромные проблемы для бюджета. Потому что будут падать рублевые суммы с которых минфин берет налоги для пополнения своих доходов. А вот обесценивание рубля до 150 – было бы мечтой минфина, но это плохо воспримет население. Импортные товары тогда станут такими дорогими, что их никто не будет покупать", – подытожил Липцис.

В дальнейшем все будет зависеть от доходов бюджета, а они, по крайней мере на будущий год, являются неутешительными для России. Поэтому Кремль может прибегнуть к эмиссии.