Находится в критическом состоянии: экс-мэр Нью-Йорка и друг Трампа Джулиани попал в больницу

Экс-мэра Нью-Йорка и соратника Дональда Трампа Руди Джулиани срочно госпитализировали во Флориде. 81-летний политик находится в тяжелом состоянии, причины которого пока не разглашаются.

Трамп эмоционально отреагировал на госпитализацию своего соратника. Об этом сообщает The Independent.

Что известно о госпитализации политика?

По информации СМИ, состояние Джулиани оценивают как тяжелое, хотя стабильное. Его команда призывает сторонников к молитве и выражает надежду на выздоровление. Представитель политика отметил, что тот остается бойцом и продолжает бороться, как и на протяжении всей своей жизни.

Госпитализация вызвала мгновенную реакцию со стороны президента США Дональд Трамп. В своей соцсети Truth Social он назвал ситуацию трагедией и обвинил политических оппонентов в давлении на Джулиани.

Трамп заявил, что, по его мнению, именно преследование со стороны демократов негативно повлияло на здоровье экс-мэра. В заметке он также в очередной раз повторил свои обвинения в фальсификации выборов и резко раскритиковал оппонентов.

Сейчас подробности состояния Джулиани остаются ограниченными, а врачи продолжают наблюдать за его состоянием.

Кто такой Руди Джулиани?

Руди Джулиани – известный американский политик и юрист, который получил широкую известность как мэр Нью-Йорка в 1994 – 2001 годах. Мировое признание он получил после терактов 11 сентября 2001 года, когда возглавлял город в кризисный момент – тогда его даже называли "мэром Америки".

До политической карьеры Джулиани работал федеральным прокурором и прославился успешной борьбой с мафией в Нью-Йорке в 1980-х годах. Впоследствии он стал личным адвокатом и близким соратником Дональд Трамп, активно поддерживая его, в частности после президентских выборов 2020 года.

Последние годы стали для политика сложными из-за ряда юридических проблем. В 2024 году его окончательно лишили права на юридическую практику в Нью-Йорке и Вашингтоне из-за распространения ложных заявлений относительно выборов. Кроме того, суд обязал его выплатить 148 миллионов долларов двум работницам избирательной комиссии штата Джорджия по делу о клевете.

На фоне финансовых трудностей Джулиани инициировал процедуру банкротства, однако суд прекратил ее из-за отсутствия надлежащей финансовой прозрачности. Однако, в начале 2025 года он достиг мирового соглашения с кредиторами, что позволило ему сохранить недвижимость в Нью-Йорке и Флориде в обмен на компенсации.

В ноябре 2025 года Дональд Трамп помиловал Джулиани по делам, связанных с попытками обжалования результатов президентских выборов 2020 года.

Что известно о "деле Байдена" и какова в нем роль Джулиани?

Рудольф Джулиани, бывший личный адвокат Дональд Трамп, в 2019 – 2021 годах активно распространял обвинения против Джо Байдена и его сына Хантера, связанные с их деятельностью в Украине. В частности, он заявлял о якобы коррупционных выплатах от компании Burisma, возможном отмывании денег и утверждал, что Байден добивался увольнения генпрокурора Виктор Шокин из-за расследования этого дела.

В рамках этой кампании Джулиани посещал Киев, где встречался с украинскими политиками и пытался добиться от властей Украины объявления расследования в отношении Байденов. Это также сопровождалось неформальными контактами через посредников, которые позже были осуждены в США.

Известно, что деятельность Джулиани стала одним из факторов первого импичмента Дональда Трампа из-за подозрений в давлении на Украину с политической целью. В то же время американские правоохранительные органы не нашли доказательств незаконной деятельности Джо Байдена. Сам Джулиани впоследствии столкнулся с юридическими проблемами, ведь его лишили адвокатской лицензии, а также он стал фигурантом расследований.