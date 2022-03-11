Как рухнет путинский режим

Политический режим Путина обречен и вскоре развалится. Но сам распад путинского режима будет происходить совсем не так, как некоторые представляют.

У нас существует две противоположные точки зрения, постоянно циркулирующие в информационном пространстве.

Сейчас путинский режим после всех этих санкций рухнет.

Как же он рухнет? Более 70% этих упырей поддерживают Путина.

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На самом деле здесь противоречий нет. Просто этот самый "распад режима" в Московии происходить будет совсем не так, как некоторые представляют.

Никаких "протестов" не будет

Вообще это большой миф, что такие режимы погибают по итогам "массовых протестов", ведь эти же протесты на крайний случай можно просто утопить в крови. Все будет не так, и не так быстро, как мы хотели бы, но будет.

Сейчас я часто разрешаю себе в публичном пространстве называть режим в Москве "тоталитарным". Но это не научная констатация, а просто метафора. На самом же деле режим Путина – это по существу такой же авторитаризм, как и в начале его правления, хотя и гораздо более закрытый, жестокий и людоедский.

Чем тоталитаризм отличается от авториатизма?

Я не буду читать лекции. Очень упрощенно – это идеология. В тоталитарном государстве она есть. Собственно, тоталитарное государство с нее и начинается.

Сначала кто-то придумывает идеологию. И в этой идеологии – образ прекрасного будущего. Настолько прекрасного, что за него убивают, умирают, работают по 12 часов. Если, конечно, все это верят.

Самая мощная идеология – основа любого тоталитаризма и основа его устойчивости.

В Московии все не так

Путин и его окружение, выросшее в Совке, знают, что идеология нужна. Но пришли к власти они не на идеологических основаниях, ни в какую идеологию никогда не верили. Они начали придумывать идеологию как суррогат. Именно придумывать, чтобы через нее укреплять свою власть.

В качестве этого суррогата придумали монстра под названием "русский мир". Долепили туда "политического православия", полирнули откровенным нацизмом... Что-то получилось. Это что-то объявили идеологией.

Верит ли в это "среднестатистический" житель этой страны? Спорный вопрос. Пока что от него требовали только формальной лояльности и ее выражения. В обмен на это он получал ограниченный доступ к благам и "спокойствию".

"Общественный договор" России выглядел так: не лезь в политику, ходи на выборы, когда скажут, голосуй за кого надо, лепи ленты на машины и славь вождя, смотри официальный зомбоящик и радуйся, а за это – мы тебя накормим и даже обеспечим развлечениями ".

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На таких условиях верить в "русский мир" вполне комфортно. Но теперь к его апологетам из 70% придут с напоминанием: вождь тебя кормил, поил, защищал, а теперь ты должен помочь вождю. Теперь нужно не возмущаться ростом цен и дефицита, работать больше, постоянно участвовать во всех пропагандистских мероприятиях, и в конце концов – брать оружие и завоевывать новые земли ради славы вождя. И это будет уже совсем другая история.

Идеологическое банкротство России

То, что как идеология "русской мер" – дерьмо, никто даже спорить не будет. Показательно, что Кирилл на последней "проповеди" (а он в этой системе чуть ли не один из базовых идеологов) не придумал ничего лучшего, что эта война против "гей-парадов в Донецке". А ведь он, наверное, долго думал...

Так вот, делать вид, что ты веришь в какое-нибудь дерьмо ради сытного пайка и спокойной жизни – это одно. А бежать ради этого с полными брюками говна – это совсем другое.

Но раскрутится это не сразу. Взгляните на официальную рашистскую "богему". Кое-кто уже сбежал с "родины", но некоторые продолжают хвалить власть, очевидно, рассчитывая, что этим обеспечит себе доступ к телевизору.

Столь эпохальные изменения "доходят" не сразу. Но разрушительные последствия от несовпадения тоталитарной формы режима и абсолютной содержательной пустоты неизбежны. Сколько на это уйдет времени – я не знаю.