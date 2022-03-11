У нас зараз існує дві протилежні точки зору, які постійно циркулюють в інформаційному просторі.

Зараз путінський режим після всіх цих санкцій завалиться.

Як він завалиться? Понад 70% цих упирів підтримують Путіна.

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Насправді тут суперечностей немає. Просто цей самий "розпад режиму" у Московщині відбуватися буде зовсім не так, як дехто собі уявляє.

Жодних "протестів" не буде

Взагалі, це великий міф, що такі режими гинуть за підсумками "масових протестів", адже ці самі протести на крайній випадок можна просто втопити у крові. Все буде не так, і не так швидко, як би ми хотіли, але буде.

Зараз я часто дозволяю собі у публічному просторі називати режим у Москві "тоталітарним". Але це не наукова констатація, а просто метафора. Насправді, режим Путіна – це сутнісно такий самий авторитаризм як і на початку його правління, хоча і набагато більш закритий, жорстокий та людожерський.

Чим тоталітаризм відрізняється від авториатризму?

Я не буду читати лекції. Дуже спрощено – це ідеологія. У тоталітарній державі вона є. Власне, тоталітарна держава з неї і починається.

Спочатку хтось видумує ідеологію. І цій ідеології – образ прекрасного майбутнього. Настільки прекрасного, що за нього вбивають, помирають, працюють по 12 годин. Якщо, звісно, у все це вірять.

Саме потужна ідеологія – основа будь-якого тоталітаризму та підвалина його стійкості.

У Московщині все не так

Путін і його оточення, що виросло у Совку, знають, що ідеологія – потрібна. Але прийшли до влади вони не на ідеологічних підставах, ні в яку ідеологію ніколи не вірили. Вони почали вигадувати ідеологію як сурогат. Саме вигадувати, аби через неї укріпляти свою владу.

В якості цього сурогату вигадали монстра під назвою "руській мір". Доліпили туди "політичного православ'я", полірнули відвертим нацизмом... Щось вийшло. Це щось оголосили ідеологією.

Чи вірить у все це "середньостатистичний" мешканець цієї країни? Спірне питання. Поки що від нього вимагали лише формальної лояльності та її вираження. В обмін на це він одержував обмежений доступ до благ та "спокій".

"Суспільний договір" московщини виглядав так: не лізь у політику, ходи на вибори, коли скажуть, голосуй за кого треба, ліпи стрічки на машини та слав вождя, дивися офіційний зомбоящик та радій, а за це – ми тебе нагодуємо та навіть забезпечимо розвагами".

Важливо Чому російська пропаганда розрахована на дебілів

На таких умовах вірити у "руській мір" цілком комфортно. Але тепер до його апологетів з 70% прийдуть з нагадуванням: вождь тебе кормив, поїв, захищав, а тепер ти маєш допомогти вождю". Не обурюватися зростанню цін та дефіциту, працювати більше, постійно брати участь у всіх пропагандистських заходах, і зрештою – брати зброю, та завойовувати нові землі заради слави вождя". І це буде уже зовсім інша історія.

Ідеологічне банкрутство Росії

Те, що як ідеологія "руській мір" лайно, ніхто і обговорювати не буде. Показово, що Кіріл на останній "проповіді" (а він у цій системі ледь не один з базових ідеологів) не придумав нічого кращого, що ця війна – проти "гей-парадів у Донецьку". А він же, мабуть, довго думав…

Так от, робити вигляд, що ти віриш у якесь лайно заради ситного пайка і спокійного життя – це одне. А от бігти заради цього з повними штанами лайна – це геть інше.

Але розкрутиться це не одразу. Гляньте на офіційну рашистську "богему". Дехто уже втік з "батьківщини", а дехто продовжує хвалити владу, очевидно, розраховуючи, що цим забезпечить собі доступ до телевізора.

Настільки епохальні зміни "доходять" не одразу. Але руйнівні наслідки від неспівпадіння тоталітарної форми режиму та абсолютної змістовної порожнечі неминучі. Скільки на це піде часу – я не знаю.