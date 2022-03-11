Війну не вдалося відвернути

І американці, і європейці бачили, що собою представляє путінська влада. Бачили неадекватність російського фюрера, розуміли, яких наслідків це може призвести. Ба більше, про ситуацію попереджали нас, попереджали керівництво Росії про наслідки, намагалися запобігти методам дипломатії. Не вийшло.

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Ботокс руйнує мозок. Плешивий вождь не зрозумів, що на нього чекає. Або подумав, що зможе досягти мети із мінімальними втратами.

Припускаю, що активна військова допомога Україні розпочалася лише тоді, коли розвідка американців повідомила про неминучість нападу росіян на Україну. Без цієї допомоги, без підтримки, без озброєнь ми не встояли б. Жодний героїзм не замінить ні "стінгер", ні "джавелін".

Головні питання

Чи прорахувала Америка наслідки? Безперечно.

Чи хотіла вона нападу Росії на Україну? Безперечно, ні.

Чи намагалася вона зупинити Росію невійськовим шляхом? Неодноразово. Зокрема, пояснюючи наслідки санкцій. Навіть те, що США не закрили небо, свідчить про те, що вони до останнього моменту не хотіли підвищити ймовірність ядерного удару.

Чи використали вони ситуацію, щоб максимально послабити Росію. Так. Звичайно.

І це рішення на користь не тільки Америці, а й Європі, Азії та всьому цивілізованому світу.

Америка виграла? Так. А ми? Ми теж, і переконаємось у цьому одразу після перемоги.

Навіть Китай виграв від послаблення позицій РФ у регіоні. Навіть Японія.

Хто винен

Неприємності організував собі російський народ, який підтримує Путіна, неприємності організували собі його посіпаки, російські ЗМІ, російські політологи, військові експерти, аналітики, які намалювали собі картину світу, в якій Росія – це непереможний витязь, що несе світло та добробут пригніченому українському народу.

А все виявилося суто навпаки.

І про це попереджали. Відверто говорили. Кричали у пресі. Думаю, доносили дипломатичними каналами. Не допомогло.

Ніхто не хотів такого розвитку подій, окрім Росії. Це їхній вибір. Їхня вина. Їхня відповідальність. Не лише Путіна. Усіх, хто 22 роки за нього голосував. Усіх, хто його підтримував. Усіх, хто думав, що можна просто відмовчатися, зокрема. Винен кожен солдат. Кожен політик. Кожен громадянин Росії.

Попереду велика депутинізація. Дуже болісна, але неминуча.

Я просто гінець. Я мушу сказати про це.

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