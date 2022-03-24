В руках России нет ничего украинского, – Зеленский

Президент Зеленский подчеркнул, что несмотря на то, что россияне оккупировали определенные населенные пункты и территории, в их руках нет ничего украинского. Народ демонстрирует колоссальную силу духа, которая противостоит силе оружия.

Об этом глава государства сообщил в интервью изданию La Repubblica. Зеленский подчеркнул, что нужно быть максимально четкими в формулировках и понимании ситуации.

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То, что россияне захватили, им действительно не принадлежит, – президент

В руках России нет ничего украинского. Да, они захватили некоторые территории, оккупировали наши украинские населенные пункты, как настоящие ядерные террористы захватили Запорожскую и Чернобыльскую АЭС, чтобы шантажировать мир, но все это им не принадлежит, потому что украинцы сопротивляются,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что армия, власть и рядовые граждане сплотились и сопротивляются. Люди находятся в бесчеловечных условиях, однако все равно выходят на акции протеста против оккупации.

Люди под пулями срывают флаги

Люди под пулями срывают российские флаги и противостоят оккупации. Это происходит на нашем Востоке и Юге, под Киевом, Мелитополь, Мариуполь, Херсон, Волноваха, Попасная, Ирпень, Макаров, Буча, Чернигов…

– добавил Зеленский.

Глава государства выразил веру, что весь цивилизованный мир объединится с Украиной и удастся остановить войну. Украина – это форпост, который сдерживает агрессора. Путин не остановится, сказал Зеленский, и пойдет дальше, а это следует понимать всем мировым лидерам.

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