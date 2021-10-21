Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко. Он отметил, что без ОБСЕ государство не будет иметь связи с украинцами, которые живут на подконтрольных России территориях.

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"Тогда руки оккупантов будут уже полностью развязаны. Давайте не переоценивать миссию ОБСЕ на оккупированных территориях, но, по крайней мере, они создавали теоретическую вероятность соблюдения даже не прав человека, а какого-то контакта", – рассказал Кочевенко.

Даже "призрачная защита" исчезнет

Как отметил военный эксперт, ОБСЕ помогала поддерживать связь с мирными жителями, которых взяли в заложники боевики. Украина могла вступать в коммуникацию и способствовать их освобождению или, по крайней мере, взять под контроль их судьбу.

Чтобы не случилось так, как, увы, происходило со многими нашими согражданами, которые попадали в руки оккупантов. Они либо исчезали без вести, либо их просто убивали, перед этим пытая. Юрий Кочевенко Военный эксперт, директор Международного Центра противодействия российской пропаганде

Кочевенко подытожил, если миссия уйдет, то "эта призрачная возможная защита" наших граждан – исчезнет. То есть в первую очередь под угрозой жизни мирных людей на оккупированных территориях.

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