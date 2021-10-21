Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко. Він зазначив, що без ОБСЄ держава не матиме зв'язку з українцями, які живуть на підконтрольних Росії територіях.

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"Тоді руки окупантів будуть вже повністю розв'язані. Давайте не переоцінювати місію ОБСЄ на окупованих територіях, але, принаймні, вони створювали теоретичну ймовірність дотримання навіть не прав людини, а якогось контакту", – розповів Кочевенко.

Навіть "примарний захист" зникне

Як зазначив військовий експерт, ОБСЄ допомагала підтримувати зв'язок з мирними жителями, яких взяли в заручники бойовики. Україна могла вступати в комунікацію і сприяти їхньому звільненню чи, принаймні, взяти під контроль їхню долю.

Щоб не сталося так, як, на жаль, ставалося з багатьма нашими співгромадянами, які потрапляли до рук окупантів. Вони або зникали безвісти, або їх просто вбивали, перед цим катуючи. Юрій Кочевенко Військовий експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді

Кочевенко підсумував, якщо місія піде, то "цей примарний можливий захист" наших громадян – зникне. Тобто першочергово під загрозою життя мирних людей на окупованих територіях.

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