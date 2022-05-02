Руководил операцией по захвату Киева: командующему оккупантов сообщили о подозрении

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении российскому генерал-полковнику Александру Чайко, руководившему Восточным военным округом вооруженных сил России.

Подозрение российскому генерал-полковнику

Генпрокурор отметила, что этот российский генерал-полковник возглавляет группировку "Восток". Именно он участвовал в подготовке, планировании и организации вторжения подчиненных ему подразделений на территорию северных областей Украины.

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Именно он руководил военной операцией по попытке захвата столицы с западного направления,

– подчеркнула Венедиктова.

По ее словам, собранные Офисом Генпрокурора данные стали основанием для сообщения Александру Чайко о подозрении в ведении агрессивной войны против Украины с целью нарушения ее территориальной целостности.

Преступления во время пребывания в Украине

Прокуроры Офиса Генпрокурора совместно с оперативными сотрудниками Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции в ходе следственных действий на территории Киевской области установили, что генерал-полковник в течение двух недель марта 2022 находился в селе Здвижовка Бучанского района.

В этом населенном пункте в детском саду он устроил штаб, откуда руководил оккупационными войсками. А в деревне Катюжанка на захваченном стадионе вручал российским военным преступникам государственные награды РФ.

"Их "подвиги" мы сейчас расследуем, проверяя генерала и его армейцев на причастность к совершению также военных преступлений против мирного населения Киевщины и других регионов Украины", – сказала генпрокурор.

Зверства россиян в Киевской области будут наказаны

Украинские разведчики сообщили, что узнали имена почти всех российских оккупантов, совершавших преступления против нашего государства и гражданского населения. В ведомстве отмечают, что ни одному военному преступнику не удастся скрыться от наказания.

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что приговоры по военным преступлениям России вынесут, к сожалению, не скоро – пройдет по меньшей мере 1 – 2 года. К расследованию в Киевской области присоединился Международный уголовный суд и прокуроры из Литвы и Польши. Место преступлений лично посетил главный прокурор Международного уголовного суда.

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