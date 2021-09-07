Руководитель американского посольства рассказала о "химии" на встрече Байдена и Зеленского

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин считает, что встреча президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского станет началом более интенсивного раунда переговоров по ряду тем. Кроме того, она рассказала о положительной связи между политиками.

Квин отметила, что в Комиссии стратегического партнерства будут говорить о широком спектре проблем. Кроме того, будут обсуждать энергетику и климат, а также вопросы безопасности. Кроме того, по словам дипломата, встреча имела символический смысл.

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Когда начнутся переговоры

Переговоры начнутся осенью 2021 года или в начале следующего. Чиновник отметила, что эксперты будут работать для углубления отношений между странами. В частности, будут заключать договоры в области безопасности, энергетики, экономики и торговли.

Между политиками была "химия"

Квин утвердительно ответила, что между Байденом и Зеленским была положительный связь, "химия", так сказать.

Да, я это чувствовала именно таким образом. Этот разговор был откровенным и честным, что мне очень понравилось... Для этого необходима уверенность и доверие. Это иллюстрирует крепкие хорошие отношения. Поэтому, мне показалось, что энергия на встрече была достаточно положительная,

– подытожила дипломат.

Что известно о встрече Байдена и Зеленского