Руководитель американского посольства рассказала о "химии" на встрече Байдена и Зеленского
Источник:"Радио Свобода"
Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин считает, что встреча президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского станет началом более интенсивного раунда переговоров по ряду тем. Кроме того, она рассказала о положительной связи между политиками.
Квин отметила, что в Комиссии стратегического партнерства будут говорить о широком спектре проблем. Кроме того, будут обсуждать энергетику и климат, а также вопросы безопасности. Кроме того, по словам дипломата, встреча имела символический смысл.
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Когда начнутся переговоры
Переговоры начнутся осенью 2021 года или в начале следующего. Чиновник отметила, что эксперты будут работать для углубления отношений между странами. В частности, будут заключать договоры в области безопасности, энергетики, экономики и торговли.
Между политиками была "химия"
Квин утвердительно ответила, что между Байденом и Зеленским была положительный связь, "химия", так сказать.
Да, я это чувствовала именно таким образом. Этот разговор был откровенным и честным, что мне очень понравилось... Для этого необходима уверенность и доверие. Это иллюстрирует крепкие хорошие отношения. Поэтому, мне показалось, что энергия на встрече была достаточно положительная,
– подытожила дипломат.
Что известно о встрече Байдена и Зеленского
- Зеленский встретился с Байденом 1 сентября. Разговор происходил тет-а-тет и длился 2 часа.
- Договорились, что США предоставят Украине досрочную военную помощь в размере 60 миллионов долларов. Она включает предоставление противотанковых систем Javelin и других видов вооружений.
- Кроме того, Украина получит 40 миллионов долларов гуманитарной помощи для восточных регионов и 12,8 миллиона долларов для борьбы с COVID-19.
- Важно, что США подтвердили, что "Северный поток-2" представляет опасность. Штаты настаивают на сохранении транзитной роли Киева после запуска газопровода.