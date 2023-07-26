Человек воевал в Чечне, а также вместе с вагнеровцами Сирии и Африке. В свое время он даже руководил некоторыми направлениями ЧВК "Вагнер".

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Биография нового главы "Вагнера" в Беларуси

Сергей Чубко родился в семье военного в Черновцах, однако после распада Советского Союза мужчина сразу же переехал в российский город Новороссийск.

В 1994 году Сергей вступил в российскую армию и впоследствии воевал в Чечне. Окончил карьеру в армии в 2002 году и работать в частном охранном предприятии. Однако уже через год он возглавил комитет по делам молодежи горадминистрации. Случилось это после смены мэра Новороссийска – новый глава начал назначать на должности бывших силовиков. А в 2005 году Чубко вступил в должность заместителя главы администрации Мышацкого сельского округа, который подчиняется администрации Новороссийска.

Любопытно! В 2011 году Сергея Чубко хотели лишить российского гражданства, потому что он якобы тайно имеет гражданство Украины.

В 2014 году Чубко образовал организацию "Казаки" в Новороссийске. Известно, что ее участники массово пошли воевать как "добровольцы" после провозглашения независимости псевдореспублики Донецкой области и Луганской области. Воевал ли против Украины сам Сергей, неизвестно.

26 января 2017 года мужчина присоединился к ЧВК "Вагнер" и впоследствии уехал воевать в Сирию – это косвенно доказывают теги его номера. Через год службы он уже руководил военной операцией "Вагнера" в Восточной Гуте.

Новый руководитель "Вагнера" Сергей Чубко / All Eyes On Wagner

В 2019 году Чубко попал в Ливию и сразу стал руководителем штаба региона. Впоследствии он снова вернулся в Россию, где работал в компании, занимающейся грузовыми перевозками. Однако уже в 2021 году мужчина вернулся в ЧВК "Вагнер" – сначала служил в Сирии, а затем его переводят в ЦАР. Там он стал начальником оперативного управления.

В этом регионе зафиксированы особые зверства вагнеровцев. По данным организации ACLED, бойцы "Вагнера" убили 686 мирных жителей. Однако настоящее количество может быть больше. Кроме этого, вагнеровцы преследовали местное население, журналистов и представителей гуманитарных организаций. Также они брезговали пытками и террором.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно