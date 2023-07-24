В Беларуси продолжают скапливаться вагнеровцы. Лукашенко угрожает применить их против соседней Польши. Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире единого телемарафона объяснил, почему угроза со стороны наемников для страны НАТО выглядит смешной, информирует 24 канал.

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Вагнеровцы в Беларуси

23 июля стало известно о прибытии уже 10 колонны наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь. В тот же день Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что его новоприбывшие "гости" мечтают поехать в Польшу на "экскурсию", чтобы посетить Варшаву и Жешув. Впрочем, он, самопровозглашенный президент, удерживает их от реализации этих мечт.

Между тем, в ГУР над такими выпадами Лукашенко только насмехаются. И тому есть несколько причин.

Нет сил

По словам Юсова, прибывших в Беларусь вагнеровцев недостаточно для совершения нападений. В настоящее время белорусские власти заявляют о 10 тысячах наемников на своей территории.

На самом деле, как отмечает разведчик, их там меньше. Впрочем, они все еще прибывают. Техники как таковой у наемников нет. Все оружие они покидали на оккупированных территориях.

Противостояние с НАТО

Юсов считает, что не следует говорить о серьезности угрозы "пришельцев" для какой-либо страны НАТО, в частности, Польши.

Если бы вагнеровцы рискнули дернуться в сторону Варшавы, это стало бы самоубийством для них как для структуры. Разведчик выразил уверенность в том, что польская армия справилась бы с "незваными гостями".

Убежден, что армия Польши только обрадовалась бы подобным случаям и быстро решила эти проблемы,

– сказал Юсов.

Тогда что забыли вагнеровцы у польских границ? Как отмечает представитель ГУР, их просто хотят использовать в традиционных целях – подразнить страны ЕС и НАТО.

Держим связь с партнерами

Украина вместе с западными странами обмениваются информацией о численности вагнеровцев в Беларуси и совместно координируют эту ситуацию.

Ведь речь идет о членах террористической организации на территории другого государства.

"Среди членов этой структуры многие люди совершали военные преступления, имеют серьезный военный опыт", – уточнил Юсов.

Потому нельзя это не учитывать.

Что известно о вагнеровцах и Лукашенко