Чоловік воював у Чечні, а також разом з вагнерівцями Сирії та Африці. Свого часу він навіть керував деякими напрямками ПВК "Вагнер".

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Біографія нового голови "Вагнеру" в Білорусі

Сергій Чубко народився в родині військового в Чернівцях, проте після розпаду Радянського Союзу чоловік одразу переїхав у російське місто Новоросійськ.

У 1994 році Сергій вступив до російської армії та згодом воював у Чечні. Закінчив кар'єру в армії він у 2002 році та працювати у приватному охоронному підприємстві. Проте вже через рік він очолив комітет у справах молоді міськадміністрації. Сталося це після зміни мера Новоросійська – новий голова почав призначати на посади колишніх силовиків. А в 2005 році Чубко обійняв посаду заступника голови адміністрації Мишацького сільського округу, який підпорядковується адміністрації Новоросійська.

Цікаво! У 2011 році Сергія Чубка хотіли позбавити російського громадянства, бо він нібито таємно має громадянство України.

У 2014 році Чубко утворив організацію "Козаки" в Новоросійську. Відомо, що її учасники масово пішли воювати як "добровольці" після проголошення незалежності псевдореспублік Донеччини та Луганщини. Чи воював проти України сам Сергій, невідомо.

26 січня 2017 року чоловік приєднався до ПВК "Вагнер" та згодом поїхав воювати в Сирію – це опосередковано доводять теги його номера. Через рік служби він вже керував військовою операцією "Вагнера" у Східній Гуті.

Новий керівник "Вагнера" Сергій Чубко / All Eyes On Wagner

У 2019 році Чубко потрапив до Лівії і одразу ж став керівником штабу регіону. Згодом він знову повернувся у Росію, де працював у компанії, що займається вантажними перевезеннями. Проте вже у 2021 році чоловік повернувся в ПВК "Вагнер" – спочатку служив у Сирії, а згодом його переводять до ЦАР. Там він став начальником оперативного управління.

У цьому регіону зафіксовано особливі звірства вагнерівців. За даними організації ACLED, бійці "Вагнер" вбили 686 мирних жителів. Проте справжня кількість може бути більшим. Окрім цього вагнерівці переслідували місцеве населення, журналістів і представників гуманітарних організацій. Також вони гидували катуваннями та терором.

Вагнерівці у Білорусі: що відомо