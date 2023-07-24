Про це 24 Каналу заявив російський правозахисник Марк Фейгін. Мова йде зокрема про гроші та чергові погрози Заходу.
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Сенс заяви Лукашенка
Своєю заявою Лукашенко з одного боку може "вижимати" гроші, а з іншого – це чергова погроза Заходу. І вона не є першою.
"Я думаю, це метод тиску, щоб змусити Захід повернути до перемовин Україну. Уявити реалізацію такої операції – похід "Вагнера" рейдом на Варшаву або Вільнюс – це дивно б виглядало. Засоби у НАТО, Литви, Польщі є, щоб нищити це угрупування за допомогою ракет, авіації, не кажучи про безпосередню сутичку. Як вчинить Захід – подивимося", – сказав Фейгін.
Марк Фейгін про заяву Лукашенка у Росії: дивитись відео
Він припустив, що незабаром можуть лунати попереджувальні заяви. І у разі чого під пряму загрозу потрапить геть не Росія.
Думаю, будуть заяви в дусі "тільки спробуйте, ми все перетворимо на попіл". При чому не самих вагнерівців – це зрозуміло. Але удари будуть по Білорусі. Про Москву можна посперечатися. Не знаю, чи піде на це Путін. Головне, що теза "це не ми" – вже не спрацює,
– наголосив правозахисник.
Зустріч Лукашенка та Путіна в Росії: основне
- Алєксандр Лукашенко прибув до Росії ввечері 22 липня. Його пресслужба заявила про ряд питань, які зокрема стосувалися спільного з Росією протистояння "незаконному санкційному тиску".
- Очевидно Лукашенко вирішив згадати події минулого року і прихопив із собою на зустріч карту. От тільки тепер показував на ній звідки "на Польщу готується напад". Зазначимо, що вона є країною НАТО – напад на неї вважатиметься оголошенням війни всьому Північноатлантичному альянсу.
- Самопроголошений білоруський президент може відчувати слабкість Путіна. На зустрічі він поводив себе вільно і дещо зверхньо та самовпевнено.