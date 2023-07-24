Об этом 24 Каналу заявил российский правозащитник Марк Фейгин. Речь идет, в частности, о деньгах и очередных угрозах Западу.

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Смысл заявления Лукашенко

Своим заявлением Лукашенко с одной стороны может "выжимать" деньги, а с другой – это очередная угроза Западу. И она не первая.

"Я думаю, это метод давления, чтобы заставить Запад вернуть к переговорам Украину. Представить реализацию такой операции – поход "Вагнера" рейдом на Варшаву или Вильнюс – это странно бы выглядело. Средства у НАТО, Литвы, Польши есть, чтобы уничтожать эту группировку с помощью ракет, авиации, не говоря о непосредственном столкновении", – сказал Фейгин.

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Он предположил, что вскоре могут последовать предупредительные заявления. И в случае чего под прямую угрозу попадет совсем не Россия.

Думаю, будут заявления в духе "только попробуйте, мы все превратим в пепел". Причем не самих вагнеровцев – это понятно. Но удары будут по Беларуси. О Москве можно поспорить. Не знаю, пойдет ли на это Путин. Главное, что тезис "это не мы" – уже не сработает,

– подчеркнул правозащитник.

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