12:37
5 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Понты Абрамовича. Российский пост в соцсетях
      Вєсті Кремля
      22:47, 4 марта
      Вести.UA: Кива присоединился к тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен
      Вєсті.UA
      21:46, 4 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Руководителем "Центрэнерго" стал Александр Корчинский: что известно о скандале в госкомпании

      - Читати новину українською

      Правительство согласилось с предложением Фонда госимущества о назначении Александра Корчинского исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго". Ранее он был гендиректором компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ).

      Распоряжение Кабмина опубликовано на сайте правительства 4 марта.

      К теме: У Гончарука считают, что его уволили из-за ротации в "Центрэнерго"

      Ранее в СМИ сообщалось, что премьера Алексея Гончарука уволили из-за решения о замене руководства компании "Центрэнерго". В окружении экс-премьера убеждены, что именно это стало поводом для отставки.

      Кроме того, во время своего выступления на внеочередном заседании в среду, 4 марта, Гончарук говорил о "Центрэнерго".

      Важно! Верховная Рада уже поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. За соответствующее решение проголосовали 353 народных избранника.

      Что этому предшествовало

      • 26 февраля 2020 года Гончарук сообщил, что Кабмин принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которых готовят к приватизации.
      • Впоследствии один из членов наблюдательного совета компании обратился в Окружной административный суд Киева. В иске он отметил, что полномочия изменять гендиректора "Центрэнерго" и дирекцию принадлежат только наблюдательному совету, а не правительству.
      • 28 февраля суд удовлетворил иск, запретив Фонду госимущества совершать действия, направленные на изменение членов дирекции "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр.
      • Истцом выступил один из двух членов наблюдательного совета "Центрэнерго", назначенные 6 ноября 2019 года акционером компании Ярославом Громком. Согласно данным компании, говорится или о Михаиле Горбане, или о Михаиле Столетнем – оба на тот момент работали в национализированном Приватбанке юрисконсультами.
      • Член наблюдательного совета в своем иске указал, что полномочия изменять гендиректора "Центрэнерго" и дирекцию (по представлению гендиректора) согласно уставу принадлежат исключительно наблюдательному совету, и суд согласился с его доводами.

      Что известно о "Центрэнерго"Публичное акционерное общество "Центрэнерго" является одним из крупнейших современных предприятий электроэнергетической отрасли и единственной в Украине государственной энергогенерирующей компанией. "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.

      По итогам деятельности в 2018 году "Центрэнерго" сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 1 миллиард 391 миллион 936 гривен) по сравнению с 2017 годом – до 499 миллионов 127 гривен.

      Деятельность "Центрэнерго" и его руководства часто связывали с олигархом Игорем Коломойским. 

      Рябошапку могут отправить в отставку: что о нем известно
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики Энергетика Алексей Гончарук Фонд госимущества Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:16 Что я думаю о старом правительство и чего жду от нового?
      Мустафа Найєм
      сегодня , 11:59 Денис Шмыгаль возглавил Кабинет министров: что о нем известно
      Наталя Боднар
      сегодня , 10:24 Рябошапку могут отправить в отставку: что о нем известно
      Наталя Боднар
      3 марта , 14:24 Неудержимый одессит: очередной дальний проход покериста Ивана Шептицкого
      сегодня , 08:50 Довыборы в Раду: почему начали сниматься кандидаты от "Слуги народа"
      Ірина Поліщук
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук