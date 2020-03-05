Руководителем "Центрэнерго" стал Александр Корчинский: что известно о скандале в госкомпании

Правительство согласилось с предложением Фонда госимущества о назначении Александра Корчинского исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго". Ранее он был гендиректором компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ).

Распоряжение Кабмина опубликовано на сайте правительства 4 марта.

К теме: У Гончарука считают, что его уволили из-за ротации в "Центрэнерго"

Ранее в СМИ сообщалось, что премьера Алексея Гончарука уволили из-за решения о замене руководства компании "Центрэнерго". В окружении экс-премьера убеждены, что именно это стало поводом для отставки.

Кроме того, во время своего выступления на внеочередном заседании в среду, 4 марта, Гончарук говорил о "Центрэнерго".

Важно! Верховная Рада уже поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. За соответствующее решение проголосовали 353 народных избранника.

Что этому предшествовало

26 февраля 2020 года Гончарук сообщил, что Кабмин принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которых готовят к приватизации.

Впоследствии один из членов наблюдательного совета компании обратился в Окружной административный суд Киева. В иске он отметил, что полномочия изменять гендиректора "Центрэнерго" и дирекцию принадлежат только наблюдательному совету, а не правительству.

28 февраля суд удовлетворил иск, запретив Фонду госимущества совершать действия, направленные на изменение членов дирекции "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр.

Истцом выступил один из двух членов наблюдательного совета "Центрэнерго", назначенные 6 ноября 2019 года акционером компании Ярославом Громком. Согласно данным компании, говорится или о Михаиле Горбане, или о Михаиле Столетнем – оба на тот момент работали в национализированном Приватбанке юрисконсультами.

Член наблюдательного совета в своем иске указал, что полномочия изменять гендиректора "Центрэнерго" и дирекцию (по представлению гендиректора) согласно уставу принадлежат исключительно наблюдательному совету, и суд согласился с его доводами.

Что известно о "Центрэнерго"Публичное акционерное общество "Центрэнерго" является одним из крупнейших современных предприятий электроэнергетической отрасли и единственной в Украине государственной энергогенерирующей компанией. "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.



По итогам деятельности в 2018 году "Центрэнерго" сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 1 миллиард 391 миллион 936 гривен) по сравнению с 2017 годом – до 499 миллионов 127 гривен.



Деятельность "Центрэнерго" и его руководства часто связывали с олигархом Игорем Коломойским.