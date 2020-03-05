Керівником "Центренерго" став Олександр Корчинський: що відомо про скандал у держкомпанії

Уряд погодився з пропозицією Фонду держмайна про призначення Олександра Корчинського виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго". Раніше він був гендиректором компанії "Технова" (Чернігівська ТЕЦ).

Розпорядження Кабміну опубліковано на сайті уряду 4 березня.

До теми: У Гончарука вважають, що його звільнили через ротації в "Центренерго"

Раніше у ЗМІ повідомляли, що прем'єра Олексія Гончарука звільнили з посади через рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго". В оточенні експрем’єра переконані, що саме це стало приводом для відставки.

Крім того, під час свого виступу на позачерговому засіданні у середу, 4 березня, Гончарук говорив про "Центренерго".

Важливо! Верховна Рада вже підтримала відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука . За відповідне рішення проголосували 353 народних обранців.

Що цьому передувало

26 лютого 2020 року Гончарук повідомив, що Кабмін ухвалив рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які готують до приватизації.

Згодом один із членів наглядової ради компанії звернувся до Окружного адміністративного суду Києва. У позові він зазначив, що повноваження змінювати гендиректора "Центренерго" і дирекцію належать тільки наглядовій раді, а не уряду.

28 лютого суд задовольнив позов, заборонивши Фонду держмайна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції "Центренерго", зокрема в.о. гендиректора компанії Володимира Потапенка, і вносити відповідні зміни до держреєстру.

Позивачем виступив один з двох членів наглядової ради "Центренерго", яких призначили 6 листопада 2019 року акціонером компанії Ярославом Громком. Згідно з даними компанії, мовиться або про Михайла Горбаня, або про Михайла Столітнього – обидва на той момент працювали в націоналізованому Приватбанку юрисконсультами.

Член наглядової ради у своєму позові вказав, що повноваження змінювати гендиректора "Центренерго" і дирекцію (за поданням гендиректора) згідно зі статутом належать винятково наглядовій раді, і суд погодився з його доводами.

Що відомо про "Центренерго"Публічне акціонерне товариство "Центренерго" є одним із найбільших сучасних підприємств електроенергетичної галузі і єдиною в Україні державною енергогенеруючою компанією. "Центренерго" експлуатує 23 блоки на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7690 МВт.



За підсумками діяльності у 2018 році "Центренерго" скоротило чистий прибуток у 3,8 раза (на 1 мільярд 391 мільйон 936 гривень) у порівнянні з 2017 роком – до 499 мільйонів 127 ​​гривень.



Діяльність "Центренерго" та його керівництва часто пов’язували з олігархом Ігорем Коломойським.