Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение от 23 июля.

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Что заявил Зеленский 23 июля?

В среду, 23 июля, украинский президент собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных институтов на совещание. Они договорились, что предложат совместный план действий и конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине.

СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР, Генеральный прокурор Украины – мне было важно, чтобы каждый высказал свои аргументы. Важно, что они сказали друг другу то, что давно накопилось,

– заявил президент.