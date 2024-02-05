Руководителя департамента СБУ Семенченко уволили именно из-за слежки за Bihus․Info, – источники
Накануне стало известно, что Романа Семенченко уволили с должности руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ. Впоследствии поступила информация, что произошло это из-за слежки за редакцией Bihus․Info.
Источники 24 Канала рассказали, что соответствующее решение принял глава СБУ Василий Малюк. И что именно из-за слежки за редакцией Bihus.Info Роман Семенченко остался без должности руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ.
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Малюк направил представление к Зеленскому
Заметим, что Василий Малюк не только принимал соответствующее решение. Он же и направил соответствующее представление к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который подписал его 31 января.
Позиция руководства СБУ четкая – не могут действия отдельных сотрудников бросать тень на Службу, которая столько всего делает во время войны: начиная от подрывов Крымского моста и проведения других уникальных спецопераций до ликвидации военных преступников на территории России,
– отметил наш источник в СБУ.
Он добавил, что "кадры", которые занимались слежкой за редакцией Дениса Бигуса, однозначно должны отвечать за свои действия. По меньшей мере их необходимо отправить на передовую.
В Bihus․Info уверяют, что за ними следили в СБУ
- 5 февраля редакция Bihus․Info выпустила свое очередное расследование. Но на этот раз оно касалось слежки за ними самими. В редакции заявили, что смогли выяснить, кто организовал незаконную слежку за журналистами.
- В редакции отметили, что смогли идентифицировать тех, кто незаконно прослушивал и следил за журналистами во время новогодней вечеринки. Ее Bihus․Info устроил в заведении под Киевом. Достичь этого удалось благодаря камерам безопасности комплекса "Украинское село".
- В редакции убеждают, что за этим стоит Служба безопасности Украины. И что соответствующую операцию проводил Департамент защиты национальной государственности СБУ. Также предполагают, что к слежке привлекали еще и Департамент оперативно-технического обеспечения ведомства.
Коротко о слежке за Bihus.Info
- В сеть в середине января выложили видео, на котором показали, как операторы Bihus.Info якобы употребляют наркотические вещества. Также выложили аудио, на котором можно услышать о заказе "травы".
- Денис Бигус подтвердил, что его подчиненные действительно употребляли запрещенные вещества. Это делали операторы, которых в тот же день уволили.
- Позже СБУ открыла уголовное производство, которое касается незаконного приобретения, сбыта или использования специальных технических средств получения информации. Также ведомство изъяло диски с записями камер скрытой съемки команды Bihus.Info.
- Редакция во время собственного расследования выяснила, что за ее сотрудниками следили по меньшей мере месяц. И что к этому приобщили по меньшей мере 30 человек. Камеры установили как в спальнях, так и даже в бане комплекса.