Руководителя одной из депутатских фракций Рады разоблачили на предложении взятки ряду коллег

НАБУ и САП разоблачили руководителя парламентской фракции на предложении взятки нардепам разных фракций. Таким образом депутат стремился лоббировать голосование "за" или "против" нужных законопроектов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ і САП.

Что написали правоохранители о разоблачении в Верховной Раде?

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура разоблачила руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов.

Интересно, что эти народные избранники не принадлежат к фракции, которую возглавляет этот человек. За деньги соответствующее лицо пыталось пролоббировать голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Предварительная квалификация дела по статье Уголовного кодекса Украины: предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, или совершенные организованной группой лиц или ее участником.

Наказание, в случае доказательства вины в суде, – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.