Правоохранители разоблачили двух боевиков, непосредственно причастных к пыткам в подпольной тюрьме в оккупированном Донецке.

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Боевикам сообщили о подозрении

Руководителям и организаторам "Изоляции" заочно сообщили о подозрении. Им инкриминируют сразу несколько преступлений:

участие в не предусмотренных законом военизированных формированиях,

торговлю людьми,

создание преступной организации,

нарушение законов и обычаев войны, а именно жестокое обращение с гражданским населением.

Детали организации работы подпольной тюрьмы

По информации следствия, с 2014 года житель поселка Зуевка Донецкой области, который ранее служил во французском Иностранном Легионе и принимал участие в боевых действиях в Сирии, занял должность "руководителя центра спецопераций "министерства государственной безопасности ДНР".

Со своим заместителем – бывшим предпринимателем – по указанию кураторов из России организовал в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов подпольную тюрьму.

Подозреваемые принимают активное участие в незаконном заключении пленных военных ВСУ и гражданских, у которых активная проукраинская позиция. Вместе с подчиненными они применяют к задержанным пытки, жестоко издеваются над ними, пытают электрическим током, лишают пищи и воды и удерживают в нечеловеческих условиях.

В Офисе генпрокурора отметили, что такие действия нарушают международное законодательство.

Справка. В целом украинские правоохранители сейчас заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории "Изоляции" 15 людям. Кроме того, удалось установить примерно 170 пострадавших.