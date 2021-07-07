Правоохоронці викрили двох бойовиків, безпосередньо причетних до катування у підпільній в'язниці в окупованому Донецьку.

Читайте також Громадяни Росії: відомі імена катів концтабору "Ізоляція", де бойовики тримають полонених

Бойовикам повідомили про підозру

Керівникам та організаторам "Ізоляції" заочно повідомили про підозру. Їм інкримінують одразу декілька злочинів:

  • участь у не передбачених законом воєнізованих формуваннях,
  • торгівлю людьми,
  • створення злочинної організації,
  • порушення законів і звичаїв війни, а саме жорстоке поводження з цивільним населенням.

Деталі організації роботи підпільної в'язниці

  • За інформацією слідства, з 2014 року житель селища Зуївка Донецької області, який раніше служив у французькому Іноземному Легіоні та брав участь у бойових діях в Сирії, обійняв посаду "керівника центру спецоперацій "міністерства державної безпеки ДНР".
  • Зі своїм заступником – колишнім підприємцем – за вказівкою кураторів з Росії організував у Донецьку на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів підпільну в'язницю. 
  • Підозрювані беруть активну участь у незаконному ув'язненні полонених військових ЗСУ та цивільних, які мають активну проукраїнську позицію. Разом з підлеглими вони застосовують до затриманих тортури, жорстоко знущаються з них, катують електричним струмом, позбавляють їжі та води та утримують у нелюдських умовах.
  • В Офісі генпрокурора наголосили, що такі дії порушують міжнародне законодавство.