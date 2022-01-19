Руководителю отдела Офиса генпрокурора сообщили о подозрении. Речь идет о вероятном подстрекательстве к предоставлению взятки в размере 100 тысяч долларов.

Чиновник предлагал бизнесмену за взятку решить его проблему. О подозрении сообщили НАБУ и САП при содействии Генеральной инспекции 19 января.

Читайте также САП просит конфисковать имущество у киевского судьи на почти 6 миллионов

Руководителю отдела Офиса генпрокурора сообщили о подозрении

Следствие установило, что руководитель отдела, по сговору со своим заместителем, предложили бизнесмену решить его проблемы за вознаграждение.

Речь идет об уголовном преследовании, которое осуществляли следователи Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора.

При возвращении указанного имущества и закрытии уголовного производства должностные лица ОГП побудили бизнесмена к предоставлению им 100 тысяч долларов для последующей передачи неустановленным в настоящее время служащим ОГП, которые занимают особо ответственное положение,

– сообщили в НАБУ.

Предварительно известно, что 100 тысяч долларов бизнесмену предлагали уплатить за то, чтобы:

закрыли уголовное дело;

вернули ему изъятое во время обысков имущество – компьютерную технику, автомобили Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover.

Предварительно известно, что подозрение должностному лицу вручили по двум статьям: о соучастии и предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

По данным статьям виновным грозит заключение на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Более того, Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что сейчас решается вопрос о применении к должностному лицу меры пресечения.

Кстати, в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что чиновник уже третий подозреваемый в деле о подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды служебным лицам ОГП и мошенничестве. Два предыдущих – его заместитель и физическое лицо-посредник.

Что этому предшествовало

13 января 2022 года детективы Национального бюро разоблачили заместителя начальника одного из отделов Офиса генпрокурора на подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве. Посредником, которого тоже привлекли к уголовной ответственности, было физическое лицо-предприниматель.

Тогда также сообщали, что чиновник предлагал бизнесмену заплатить 100 тысяч долларов, которые он якобы должен был в дальнейшем передать руководству Офиса генпрокурора. Впоследствии чиновник потребовал 150 тысяч долларов.

В тот же день, 13 января, во время обыска по месту работы у подозреваемых изъяли крупную сумму наличных. Сейчас следствие проверяет статус денег. Также пытаются установить других предполагаемых участников преступления.

В САП сообщили, что 14 января 2022 года подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 2 миллиона 471 тысячи гривен и 1 миллиона 240 тысяч 500 гривен соответственно.

Самые громкие результаты НАБУ и САП, которые обеспечат новые посадки – смотрите видео