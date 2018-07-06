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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Руководителю "РИА Новости Украина" Вышинскому объявили еще одно подозрение

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Руководителю "РИА Новости Украина" Вышинскому объявили еще одно подозрение
Руководителю "РИА Новости Украина" Вышинскому объявили еще одно подозрение / Фото из соцсетей

Подозреваемому в госизмене Кириллу Вышинскому сообщено о еще одном подозрении. Его обвиняют в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боевых припасов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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В ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе Вышинского были обнаружены и изъяты пистолет и патроны к нему. По результатам судебно-баллистической экспертизы, указанный пистолет является огнестрельным оружием – самозарядным нарезным пистолетом модели "FN Browning M1906",
– говорится в сообщении СБУ.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский, который проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

Впоследствии Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд избрал для журналиста меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. 1 июня Апелляционный суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

Теги: Новости Украины Новости России ГПУ Кирил Вышинский
Источник: 24 Канал
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