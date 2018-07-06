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Керівнику "РИА Новости Україна" Вишинському оголосили ще одну підозру

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Керівнику "РИА Новости Україна" Вишинському оголосили ще одну підозру
Керівнику "РИА Новости Україна" Вишинському оголосили ще одну підозру / Фото із соцмереж

Підозрюваному у держзраді Кирилу Вишинському повідомлено про ще одну підозру. Його звинувачують у незаконному придбанні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

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В ході проведених обшуків в орендованому індивідуальному банківському сейфі Вишинського було виявлено та вилучено пістолет та набої до нього. За результатами судово-балістичної експертизи, вказаний пістолет є вогнепальною зброєю – самозарядним нарізним пістолетом моделі "FN Browning M1906",
– йдеться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського, який проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.

Згодом Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд обрав для журналіста запобіжний захід у вигляді арешту строком на 2 місяці. 1 червня Апеляційний суд відмовив стороні захисту у зміні міри запобіжного заходу.

Теги: Новини Росії Новини України Кирило Вишинський ГПУ
Джерело: 24 Канал
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