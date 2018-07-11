Руководителю "РИА Новости-Украина" Вышинскому продлили арест

Херсонский городской суд до 13 сентября продлил арест руководителю информационного агентства "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель прокурора АР Крым Игорь Поночовный.

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Только что Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым и ГУ СБУ в АРК о продлении меры пресечения для Кирилла Вышинского, который подозревается в совершении государственной измены и незаконном хранении огнестрельного оружия,

– отметил он.

По словам заместителя прокурора, Вышинский находиться под стражей до 13 сентября.



Добавим, что 6 июля подозреваемому в госизмене Кириллу Вышинскому сообщили о еще одном подозрении. Его обвинили в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боевых припасов.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский, который проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.



Впоследствии Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд избрал для журналиста меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. 1 июня Апелляционный суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.