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Вышинского нет в обнародованном на обмен списке россиян, – Геращенко объяснила причину

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Вышинского нет в обнародованном на обмен список россиян
Вышинского нет в обнародованном на обмен список россиян / hromadske.ua

Эксперты и неправительственные организации говорят, что в тюрьмах больше русских и обращают внимание, что в обнародованном списке 23 заключенных на территории Украины нет фамилии Вышинского.

Об этом вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила в своем Facebook.

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Накануне, 2 июля, Геращенко огласила список россиян, которых Украина готова обменять на своих политзаключенных в России. В частности, ради освобождения Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, а также захваченных в плен украинцев на Донбассе Украина готова передать России 23 человек.

Мы обнародовали списки лиц, которых регулярно включают в свои требования ОРДЛО. Фамилии других россиян, в том числе Вышинского, никогда не назывались ни представителями ОРДЛО, ни россиянами, ни в Минске, ни в других форматах, как предложение. Поэтому сейчас мы обнародовали список 23, отнюдь не ОРДЛО, а именно РФ, в обмен на освобождение политзаключенных Кремля,
– написала Ирина Геращенко.

Она выразила свое возмущение, что "от представителей РФ в последнее время часто звучат путаные объяснения, что они, якобы, не знают фамилий граждан России, осужденных или задержанных по подозрению совершении преступлений против территориальной целостности Украины, что, якобы, эти русские "добровольцы-ополченцы", которые давно жили на Донбассе и стали на защиту "языка и республик".

Зато Геращенко отметила, что украинская сторона десятки раз различными способами и в различных форматах передавала РФ фамилии этих россиян, которых мы готовы передать в обмен на освобождение политзаключенных Кремля.

Эти люди осуждены или задержаны за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины, за подготовку терактов, шпионаж и другие тяжелые преступления. Украинская сторона готова пощадить при зеркальном освобождении Россией политических заключенных Кремля,
– подчеркнула вице-спикер парламента.

К слову, украинская омбудсвумен Людмила Денисова озвучила новый ультиматум Кремлю: Татьяне Москальковой позволят встретиться с задержанными россиянами только после того, как Денисову впустят к украинским политзаключенным.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Украинцы в плену РФ Ирина Геращенко Кирил Вышинский
Источник: 24 канал
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