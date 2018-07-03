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Вишинського немає в оприлюдненому на обмін списку росіян, – Геращенко пояснила причину

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Вишинського немає в оприлюдненому на обмін списку росіян
Вишинського немає в оприлюдненому на обмін списку росіян / hromadske.ua

Експерти і неурядові організації говорять, що в тюрмах є більше росіян і звертають увагу, що в оприлюдненому списку 23 ув'язнених на території України немає прізвища Вишинського.

Про це віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила у своєму Facebook.

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Напередодні, 2 липня, Геращенко оголосила список росіян, яких Україна готова обміняти на своїх політв'язнів у Росії. Зокрема, заради звільнення Сенцова, Кольченка, Сущенка, Гриба, Балуха, Панова, а також захоплених у полон українців на Донбасі Україна готова передати Росії 23 осіб.

Ми оприлюднили списки осіб, яких регулярно включають в свої вимоги ОРДЛО. Прізвища інших росіян , в тому числі Вишинського, ніколи не називалися ані представниками ОРДЛО, ані росіянами, ані в Мінську, ані в інших форматах, як пропозицію. Тому наразі ми оприлюднили список 23, аж ніяк не ОРДЛО, а саме РФ, в обмін на звільнення політв‘язнів Кремля,
– написала Ірина Геращенко.

Вона висловила своє обурення, що "від представників РФ останнім часом часто звучать плутані пояснення, що вони, начебто, не знають прізвищ громадян Росії, засуджених, або затриманих за підозрою здійсненні злочинів проти територіальної цілісності України, що, начебто, ці росіяни – "добровольці-ополченці", які давно жили на Донбасі й стали на захист "языка и республік".

Натомість Геращенко зазначила, що українська сторона десятки разів в різний спосіб і в різних форматах передавала РФ прізвища цих росіян, яких ми готові передати в обмін на звільнення політв‘язнів Кремля.

Ці люди засуджені або затримані за злочини проти територіальної цілісності і суверенітету України, за підготовку терактів, шпигунство і інші важкі злочини. Українська сторона готова їх помилувати при дзеркальному звільненні Росією політичних в’язнів Кремля,
– наголосила віце-спікер парламенту.

До слова, українська омбудсвумен Людмила Денісова озвучила новий ультиматум Кремлю: Тетяні Москальковій дозволять зустрітися з затриманими росіянами тільки після того, як Денісову впустять до українських політв'язнів.

Теги: Новини політики Новини України Українці в полоні РФ Новини Росії Кирило Вишинський Україна – Росія Ірина Геращенко
Джерело: 24 канал
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