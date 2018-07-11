Керівнику "РИА Новости Украина" Вишинському продовжили арешт

Херсонський міський суд до 13 вересня продовжив арешт керівникові інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник прокурора АР Крим Ігор Поночовний.

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Щойно Херсонський міський суд задовільнив клопотання прокуратури Автономної Республіки Крим та ГУ СБУ В АРК про продовження запобіжного заходу для Кирила Вишинського, який підозрюється у вчиненні державної зради та незаконному зберіганні вогнепальної зброї,

– зазначив він.

За словами заступника прокурора, Вишинський перебуватиме під вартою до 13 вересня.

Додамо, що 6 липня підозрюваному у держзраді Кирилу Вишинському повідомили про ще одну підозру. Його звинуватили у незаконному придбанні й зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського, який проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.



Згодом Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд обрав для журналіста запобіжний захід у вигляді арешту строком на 2 місяці. 1 червня Апеляційний суд відмовив стороні захисту у зміні міри запобіжного заходу.