Прокуратура заочно сообщила о подозрении руководителю оккупационной так называемой "миграционной службы МВД ДНР". Ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в нарушении законов и обычаев войны.

Что известно о злоумышленнике

По данным следствия, нарушитель занималась преступной деятельностью с 2016 года. В частности она выдавала людям оккупационные паспорта.

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Злоумышленник организовывала деятельность подчиненного ей подразделения по обязательному получению жителями временно оккупированных территорий Донецкой области так называемых "паспортов гражданина ДНР".

Указанный документ получали вынужденные лица, работающие в гуманитарной, медицинской и социальных сферах, а также пенсионеры. В случае отказа, им угрожали, что уволят с работы и лишат пенсионных выплат.

Да, по данным правозащитных организаций, на временно оккупированной Донецкой области выдали уже более 700 тысяч псевдопаспортов.

Обратите внимание! Ранее правоохранители в Новой Каховке, что в Херсонской области, задержали мужчину, который в 2015 году работал на так называемое "министерство государственной безопасности ЛНР". Известно, что злоумышленник собирал информацию о местах дислокации правоохранительных органов Украины и распространял антиукраинскую идеологию среди местного населения.