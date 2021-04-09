Выдавала псевдопаспорта: руководителю "миграционной службы" боевиков сообщили о подозрении
Прокуратура заочно сообщила о подозрении руководителю оккупационной так называемой "миграционной службы МВД ДНР". Ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в нарушении законов и обычаев войны.
Источник:фейсбук прокуратуры Донецкой области
Что известно о злоумышленнике
По данным следствия, нарушитель занималась преступной деятельностью с 2016 года. В частности она выдавала людям оккупационные паспорта.
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Злоумышленник организовывала деятельность подчиненного ей подразделения по обязательному получению жителями временно оккупированных территорий Донецкой области так называемых "паспортов гражданина ДНР".
Указанный документ получали вынужденные лица, работающие в гуманитарной, медицинской и социальных сферах, а также пенсионеры. В случае отказа, им угрожали, что уволят с работы и лишат пенсионных выплат.
Да, по данным правозащитных организаций, на временно оккупированной Донецкой области выдали уже более 700 тысяч псевдопаспортов.
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