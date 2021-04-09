Прокуратура заочно повідомила про підозру керівниці окупаційної так званої "міграційної служби МВС ДНР". Її звинуватили у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, а також в порушенні законів та звичаїв війни.

Що відомо про зловмисницю

За даними слідства, порушниця займалася злочинною діяльністю з 2016 року. Зокрема вона видавала людям окупаційні паспорти.

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Зловмисниця організовувала діяльність підпорядкованого їй підрозділу щодо обов'язкового отримання мешканцями тимчасово окупованих територій Донецької області так званих "паспортов гражданина ДНР".

Вказаний документ отримували вимушені особи, які працюють у гуманітарній, медичній та соціальних сферах, а також пенсіонери. У разі відмови, їм погрожували, що звільнять з роботи та позбавлять пенсійних виплат.

Так, за даними правозахисних організацій, на тимчасово окупованій Донеччині видали вже понад 700 тисяч псевдопаспортів.

Зверніть увагу! Раніше правоохоронці у Новій Каховці, що на Херсонщині, затримали чоловіка, який у 2015 році працював на так зване "міністерство державної безпеки ЛНР". Відомо, що зловмисник збирав інформацію про місця дислокації правоохоронних органів України та поширював антиукраїнську ідеологію серед місцевого населення.