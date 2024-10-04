"Джекпот": в сети показали тумбочку с деньгами главы МСЭК из Хмельницкой области

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили на коррупции руководительницу МСЭК и ее сына – руководителя пенсионного фонда в Хмельницкой области. У них дома было найдено 6 миллионов долларов наличными.

Денег в их доме было настолько много, что их было негде складывать. В частности, одним из мест тайника стала тумбочка, которая доверху была забита американскими долларами.

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Как сын председателя МСЭК реагировал на обыски

В Хмельницкой области ГБР провело обыски в квартире руководительницы МСЭК и ее сына, который возглавляет областное управление Пенсионного фонда.

В их квартире правоохранители обнаружили 6 миллионов долларов наличными. Деньги были буквально везде. В частности, часть наличных было составлено в одну из тумбочек.

Интересно то, что без лома ее не удалось открыть. Заметим, что на видео видно, что там есть замок, поэтому ее могли закрыть на ключ. Однако, есть вероятность, что тумбочка была заблокирована из-за количества наличности, которая там находилась.

Сколько наличных нашли в тумбочке правоохранители: смотрите видео

На видео слышно, как правоохранители спрашивают сына председателя МСЭК, можно ли выломать ящик.

Да, ну а какой выход. Осторожно просто как-то пытайтесь,

– ответил сын.

Когда ящик все же открылся, он был доверху заполнен наличными. Комментируя увиденное, кто-то за кадром назвал это "джекпот".