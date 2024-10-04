"Я разберусь и найму лучших адвокатов": муж руководительницы МСЭК о фото с миллионами долларов

ГБР разоблачило руководительницу Хмельницкого МСЭК и ее сына на незаконном обогащении, обнаружив только наличными почти 6 миллионов долларов в разных валютах. В семье чиновницы впервые высказались относительно ситуации с обысками и фото с деньгами, которые распространились в сети.

По словам друзей семьи Крупы, на фото, где какой-то человек старательно перекладывает кипы долларов, изображен именно муж руководительницы МСЭК. Журналисты ТСН разыскали Владимира Крупу и поговорили с ним.

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Что сказал муж Крупы об обысках

Владимир Крупа отметил, что в вопросе обысков в его семье он считает, что есть компетенция каждого органа в этом вопросе. Мужчина сказал, что, его адвокаты разберутся со всем этим.

Для Татьяны Васильевны найму лучших адвокатов Украины. Они (правоохранители – 24 Канал) имеют не только к Татьяне Васильевне претензии. Они имели претензии и ко мне. Началось все с того, что имели претензии к моему сыну. Он руководитель пенсионного фонда (областное управление – 24 Канал),

– сказал он.

Муж подозреваемой также отметил, что свою жену и сына будет защищать, и знает, как это сделать.

"Разберутся и правоохранители, там тоже есть профессиональные люди. Если дойдет до суда, то и суд разберется. Буду защищаться и сам, потому что знаю, что обо мне собирают информацию", – отметил Владимир Крупа.

Кроме этого, он добавил, что лично существенно помогает ВСУ и конкретному офицеру, но не афиширует это.

Как прокомментировал мужчина фото с деньгами

На вопрос журналистов о том, откуда деньги, изображены на фото правоохранителей, Владимир Крупа ответил, что не знает, зачем это фото публиковать, а также ему неизвестно, настоящий снимок, или нет.

Но я знаю одно – есть действующее законодательство. Я его знаю. Это законодательство позволяет мне в его пределах иметь и наличные, и безналичные средства. Учитывая то, что я финансист и специалист по средствам, как вы думаете, я разберусь с этим вопросом? Я думаю, что разберусь. И меня поймут,

– сказал он.

В то же время Владимир Крупа на вопрос о том, что это все же за фото, ответил, что не знает, что это за фото, и он его якобы не видел.

Также муж подозреваемой подчеркнул, что "всегда с оптимизмом смотрю на любую ситуацию, которая у меня происходит". А также пояснил, что 22 года работал руководителем органа финансового контроля и "если бы нарушал законодательство, то 22 года не работал бы в таком органе".