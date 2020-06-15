На руководящих должностях – друзья: Бутусов заявил об уничтожении правоохранительной системы
О рекордной взятке в 6 миллионов долларов, годовщине сбития украинского военного самолета Ил-76, затягивании суда над генералом Назаровым и причине сбития самолета – в эфире программы "После всего" рассказали главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, сестра одного из погибших десантников Иляна Гайдук, военный эксперт Олег Жданов и заместитель главы ГФС Константин Ликарчук.
Об уничтожении правоохранительной системы
Руководству НАБУ и САП пытались дать взятку в размере 6 миллионов долларов наличными. Как известно, дело касается экс-министра времен Януковича – Николая Злочевского и его компании Burisma. Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отметил, что причиной этой скандальной взятки является "отсутствующая силовая правоохранительная вертикаль".
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По его словам, в Украине была правоохранительная система, хоть и плохая, у которой было много недостатков и коррупционных скандалов. Однако сейчас ее просто уничтожили.
"Поставили на руководящие должности знакомых, друзей из "Квартала", хороших людей, которые просто далеки от осознания, я даже не говорю об управлении, а хотя бы осознание того, что такое управление крупной организацией, как в ней строятся отношения, что такое правоохранительная деятельность", – заверил Бутусов.
Политизировали процесс. Что произошло? Фактически, контроль полностью уничтожен,
– пояснил он.
Бутусов также сказал, что последствиями уничтожения правоохранительной системы является то, что в центре Киева действуют нелегальные финансовые структуры, "аккумулируют у себя миллионы долларов кэша, раздают их куда попало, ведь все это вне контроля налоговой системы".
"Власть назначает таких налоговиков, как Николай Ильяшенко на руководящие должности. Они считают, что они и есть правоохранительная система. Представьте цинизм: руководитель налоговой системы лично заносит 6 миллионов долларов черного кэша в интересах человека, находящегося в розыске", – рассказал Бутусов.
Что известно о взятке в 6 миллионов долларов?
Руководству НАБУ и главе САП Назару Холодницкому пытались дать взятку в сумме 6 миллионов долларов наличными. Это случилось 12 июня 2020 года. Известно, что 1 миллион должен был принадлежать посредникам. Взяткой пытались закрыть эпизод, в котором экс-министр правительства Азарова Николай Злочевский содействовал в завладении деньгами стабилизационного кредита НБУ, выданного "Реал Банку". 6 миллионов долларов Ильяшенко передавал нештатному агенту НАБУ Евгению Шевченко.
В НАБУ и САП также заверили, что кандидат в президенты США Джо Байдена и его сын не имеют отношения к инциденту даже несмотря на то, что в деле фигурируют люди, связанные с компанией Burisma.
О годовщине сбития украинского военного самолета Ил-76
► Суд над генералом Назаровым под угрозой
6 лет назад боевики сбили украинский военный самолет Ил-76, перевозивший украинских десантников в Луганск. Виновным в катастрофе суд признал генерал-майора Виктора Назарова. Его приговорили к 7 годам заключения. Однако Назаров подал на апелляцию. Рассмотрение снова затягивается – продолжается второй год.
Точка в этой истории должна была быть поставлена завтра, 16 июня 2020 года. Однако Иляна Гайдук, сестра одного из погибших десантников, отметила, что суд снова, вероятно, перенесут. Таким образом дело затягивают.
► Сбитие военного самолета Ил-76: ошибка или небрежность
Военный эксперт Олег Жданов отметил, что сбитие украинского военного самолета Ил-76 – это точно небрежность, а не ошибка. Он пояснил, что существует процедура принятия решения. Она описана во всех руководящих документах по планированию боевых действий.
По словам Жданова, генерал Назаров проигнорировал выполнение нескольких пунктов относительно принятия решения и отдачи боевого приказа на его выполнение.
Что известно о сбитии самолета Ил-76?
Террористы подбили транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Это случилось в ночь на 14 июня 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 49 человек. В частности, трагически погибли 40 десантников из 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Эта катастрофа стала крупнейшей потерей ВСУ за период ее независимости.
Из-за трагедии Минобороны отстранило от своих обязанностей ряд военных. Среди них и заместитель руководителя АТО генерал-майор Виктор Назаров, которого судят сих пор, ведь дело затягивается. Назарова уже признавали виновным и осудили к 7 годам тюрьмы. Однако тот подал на апелляцию. Стоит отметить, что СБУ установила причастность Кремля к сбитию самолета.
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