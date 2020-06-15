О рекордной взятке в 6 миллионов долларов, годовщине сбития украинского военного самолета Ил-76, затягивании суда над генералом Назаровым и причине сбития самолета – в эфире программы "После всего" рассказали главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, сестра одного из погибших десантников Иляна Гайдук, военный эксперт Олег Жданов и заместитель главы ГФС Константин Ликарчук.

Об уничтожении правоохранительной системы

Руководству НАБУ и САП пытались дать взятку в размере 6 миллионов долларов наличными. Как известно, дело касается экс-министра времен Януковича – Николая Злочевского и его компании Burisma. Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отметил, что причиной этой скандальной взятки является "отсутствующая силовая правоохранительная вертикаль".

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По его словам, в Украине была правоохранительная система, хоть и плохая, у которой было много недостатков и коррупционных скандалов. Однако сейчас ее просто уничтожили.

"Поставили на руководящие должности знакомых, друзей из "Квартала", хороших людей, которые просто далеки от осознания, я даже не говорю об управлении, а хотя бы осознание того, что такое управление крупной организацией, как в ней строятся отношения, что такое правоохранительная деятельность", – заверил Бутусов.

Политизировали процесс. Что произошло? Фактически, контроль полностью уничтожен,

– пояснил он.

Бутусов также сказал, что последствиями уничтожения правоохранительной системы является то, что в центре Киева действуют нелегальные финансовые структуры, "аккумулируют у себя миллионы долларов кэша, раздают их куда попало, ведь все это вне контроля налоговой системы".

"Власть назначает таких налоговиков, как Николай Ильяшенко на руководящие должности. Они считают, что они и есть правоохранительная система. Представьте цинизм: руководитель налоговой системы лично заносит 6 миллионов долларов черного кэша в интересах человека, находящегося в розыске", – рассказал Бутусов.

Что известно о взятке в 6 миллионов долларов? Руководству НАБУ и главе САП Назару Холодницкому пытались дать взятку в сумме 6 миллионов долларов наличными. Это случилось 12 июня 2020 года. Известно, что 1 миллион должен был принадлежать посредникам. Взяткой пытались закрыть эпизод, в котором экс-министр правительства Азарова Николай Злочевский содействовал в завладении деньгами стабилизационного кредита НБУ, выданного "Реал Банку". 6 миллионов долларов Ильяшенко передавал нештатному агенту НАБУ Евгению Шевченко. В НАБУ и САП также заверили, что кандидат в президенты США Джо Байдена и его сын не имеют отношения к инциденту даже несмотря на то, что в деле фигурируют люди, связанные с компанией Burisma.

О годовщине сбития украинского военного самолета Ил-76

► Суд над генералом Назаровым под угрозой

6 лет назад боевики сбили украинский военный самолет Ил-76, перевозивший украинских десантников в Луганск. Виновным в катастрофе суд признал генерал-майора Виктора Назарова. Его приговорили к 7 годам заключения. Однако Назаров подал на апелляцию. Рассмотрение снова затягивается – продолжается второй год.

Точка в этой истории должна была быть поставлена ​​завтра, 16 июня 2020 года. Однако Иляна Гайдук, сестра одного из погибших десантников, отметила, что суд снова, вероятно, перенесут. Таким образом дело затягивают.

Подробнее о суде над генералом Назаровым – читайте здесь.

► Сбитие военного самолета Ил-76: ошибка или небрежность

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что сбитие украинского военного самолета Ил-76 – это точно небрежность, а не ошибка. Он пояснил, что существует процедура принятия решения. Она описана во всех руководящих документах по планированию боевых действий.

По словам Жданова, генерал Назаров проигнорировал выполнение нескольких пунктов относительно принятия решения и отдачи боевого приказа на его выполнение.

Читайте здесь подробнее о том, почему сбитие самолета Ил-76 – небрежность генерала Назарова