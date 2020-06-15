На керівних посадах – друзі з "Кварталу": Бутусов заявив про знищення правоохоронної системи
Про рекордний хабар у 6 мільйонів доларів, річницю збиття українського військового літака Іл-76, затягування суду над генералом Назаровим та причину збиття літака – в ефірі програми "Після всього" розповіли головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, сестра одного з загиблих десантників Іляна Гайдук, військовий експерт Олег Жданов та заступник голови ДФС Костянтин Лікарчук.
Про знищення правоохоронної системи
Керівництву НАБУ і САП намагалися дати хабар у розмірі 6 мільйонів доларів готівкою. Як відомо, справа стосується ексміністра часів Януковича – Миколи Злочевського і його компанії Burisma. Головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов зазначив, що причиною цього скандального хабаря є "відсутня силова правоохоронна вертикаль".
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За його словами, в Україні була правоохоронна система, хоч і погана, у якій було багато недоліків і корупційних скандалів. Однак зараз її просто знищили.
"Поставили на керівні посади знайомих, друзів з "Кварталу", хороших людей, які просто далекі від усвідомлення, я навіть не кажу про управління, а хоча б усвідомлення того, що таке управління великою організацією, як в ній будуються стосунки, що таке правоохоронна діяльність", – запевнив Бутусов.
Політизували процес. Що відбулось? Фактично, контроль повністю знищений,
– пояснив він.
Бутусов також сказав, що наслідками знищення правоохоронної системи є те, що в центрі Києва діють нелегальні фінансові структури, які "акумулюють в себе мільйони доларів кешу, роздають їх куди попало, адже все це поза контролем податковою системи".
"Влада призначає таких податківців, як Микола Ільяшенко на керівні посади. Вони вважають, що вони і є правоохоронною системою. Уявіть цинізм: керівник податкової системи особисто заносить 6 мільйонів доларів чорного кешу в інтересах людини, яка перебуває у розшуку", – розповів Бутусов.
Що відомо про хабар у 6 мільйонів доларів?Керівництву НАБУ і очільнику САП Назару Холодницькому намагалися дати хабар на суму 6 мільйонів доларів готівкою. Це трапилось 12 червня 2020 року. Відомо, що 1 мільйон мав належати посередникам. Хабаром намагалися закрити епізод, в якому ексміністр уряду Азарова Микола Злочевський сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку". 6 мільйонів доларів Ільяшенко передавав позаштатному агенту НАБУ Євгенові Шевченку.
У НАБУ та САП також запевнили, що кандидат в президенти США Джо Байдена та його син не має стосунку до інциденту навіть попри те, що у справі фігурують люди, пов'язані з компанією Burisma.
Про річницю збиття українського військового літака Іл-76
► Суд над генералом Назаровим під загрозою
6 років тому бойовики збили український військовий літак Іл-76, який перевозив українських десантників в Луганськ. Винним у катастрофі суд визнав генерал-майора Віктора Назарова. Його засудили до 7 років ув'язнення. Однак Назаров подав на апеляцію. Розгляд знову затягується – триває другий рік.
Крапка у цій історії мала бути поставлена завтра, 16 червня 2020 року. Однак Іляна Гайдук, сестра одного з загиблих десантників, зазначила, що суд знову, ймовірно, перенесуть. У такий спосіб справу затягують.
► Збиття військового літака Іл-76: помилка чи недбалість
Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що збиття українського військового літака Іл-76 – це точно недбалість, а не помилка. Він пояснив, що існує процедура прийняття рішення. Вона описана у всіх керівних документах щодо планування бойових дій.
За словами Жданова, генерал Назаров проігнорував виконання декількох пунктів щодо прийняття рішення і віддачі бойового наказу на його виконання.
Що відомо про збиття літака Іл-76?Терористи підбили транспортний літак Іл-76 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил Збройних сил України. Це трапилось у ніч на 14 червня 2014 року. Внаслідок авіакатастрофи померли 49 людей. Зокрема, трагічно загинули 40 десантників з 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади. Ця катастрофа стала найбільшою втратою ЗСУ за період її незалежності.
Через трагедію Міноборони відсторонило від своїх обов'язків низку військових. Серед них і заступник керівника АТО генерал-майор Віктор Назаров, якого судять досі, адже справа затягується. Назарова вже визнавали винним і присудили 7 років в'язниці. Однак той подав на апеляцію. Варто зазначити, що СБУ встановила причетність Кремля до збиття літака.