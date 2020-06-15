Про рекордний хабар у 6 мільйонів доларів, річницю збиття українського військового літака Іл-76, затягування суду над генералом Назаровим та причину збиття літака – в ефірі програми "Після всього" розповіли головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, сестра одного з загиблих десантників Іляна Гайдук, військовий експерт Олег Жданов та заступник голови ДФС Костянтин Лікарчук.

Про знищення правоохоронної системи

Керівництву НАБУ і САП намагалися дати хабар у розмірі 6 мільйонів доларів готівкою. Як відомо, справа стосується ексміністра часів Януковича – Миколи Злочевського і його компанії Burisma. Головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов зазначив, що причиною цього скандального хабаря є "відсутня силова правоохоронна вертикаль".

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За його словами, в Україні була правоохоронна система, хоч і погана, у якій було багато недоліків і корупційних скандалів. Однак зараз її просто знищили.

"Поставили на керівні посади знайомих, друзів з "Кварталу", хороших людей, які просто далекі від усвідомлення, я навіть не кажу про управління, а хоча б усвідомлення того, що таке управління великою організацією, як в ній будуються стосунки, що таке правоохоронна діяльність", – запевнив Бутусов.

Політизували процес. Що відбулось? Фактично, контроль повністю знищений,

– пояснив він.

Бутусов також сказав, що наслідками знищення правоохоронної системи є те, що в центрі Києва діють нелегальні фінансові структури, які "акумулюють в себе мільйони доларів кешу, роздають їх куди попало, адже все це поза контролем податковою системи".

"Влада призначає таких податківців, як Микола Ільяшенко на керівні посади. Вони вважають, що вони і є правоохоронною системою. Уявіть цинізм: керівник податкової системи особисто заносить 6 мільйонів доларів чорного кешу в інтересах людини, яка перебуває у розшуку", – розповів Бутусов.

Що відомо про хабар у 6 мільйонів доларів? Керівництву НАБУ і очільнику САП Назару Холодницькому намагалися дати хабар на суму 6 мільйонів доларів готівкою. Це трапилось 12 червня 2020 року. Відомо, що 1 мільйон мав належати посередникам. Хабаром намагалися закрити епізод, в якому ексміністр уряду Азарова Микола Злочевський сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку". 6 мільйонів доларів Ільяшенко передавав позаштатному агенту НАБУ Євгенові Шевченку.



У НАБУ та САП також запевнили, що кандидат в президенти США Джо Байдена та його син не має стосунку до інциденту навіть попри те, що у справі фігурують люди, пов'язані з компанією Burisma. Керівництву НАБУ і очільнику САП Назару Холодницькому намагалися дати хабар на суму 6 мільйонів доларів готівкою. Це трапилось 12 червня 2020 року. Відомо, що 1 мільйон мав належати посередникам. Хабаром намагалися закрити епізод, в якому ексміністр уряду Азарова Микола Злочевський сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку". 6 мільйонів доларів Ільяшенко передавав позаштатному агенту НАБУ Євгенові Шевченку.У НАБУ та САП також запевнили, що кандидат в президенти США Джо Байдена та його син не має стосунку до інциденту навіть попри те, що у справі фігурують люди, пов'язані з компанією Burisma.

Про річницю збиття українського військового літака Іл-76

► Суд над генералом Назаровим під загрозою

6 років тому бойовики збили український військовий літак Іл-76, який перевозив українських десантників в Луганськ. Винним у катастрофі суд визнав генерал-майора Віктора Назарова. Його засудили до 7 років ув'язнення. Однак Назаров подав на апеляцію. Розгляд знову затягується – триває другий рік.