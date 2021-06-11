Руководство готово разменять бренд "Голоса", – Притула

Сергей Притула вышел из партии "Голос", но заявил, что в политике остается. Несмотря на это, не захотел бороться в рядах партии, поскольку намекнул, что руководство может запросто продать бренд.

Об этом Сергей Притула сказал в эфире программы "6/9". Он отметил, что для него не стоит вопрос, за что бороться – за бренд или за людей.

Внимание Не исключаю этого, – Притула намекнул на создание новой политической партии

По его словам, дело в том, что за последние несколько месяцев работы части депутатов парламентской фракции, части депутатов в Киевсовете дали четкое осознание того, что в дальнейшем, к съезду партии, бренд "будут закапывать все глубже и глубже". Это усилила и реакция на их поведение руководства партии.

То есть, люди, которые сейчас управляют партией, не имеют целью дальнейших политических амбиций именно под этим брендом и они готовы его разменять ради какого-то эфемерного будущего или стабильного настоящего, но не политического,

– заявил Притула.

Притула уходит из "Голоса": главное

О выходе Притулы из "Голоса" стало известно 7 июня 2021 года. Он написал об этом на своей странице в фейсбуке.

По словам шоумена, у партии "можно констатировать точку невозврата" – все из-за действий руководства.

В то же время в "Голосе" заявили, что причина заключается "в личных амбициях" Притулы.

Нардеп Андрей Осадчук отметил, что Притула до сих пор не подал заявление об отставке.

Притула прокомментировал уход из "Голоса" и анонсировал новую политсилу: видео