Руководство Киевской налоговой уволят: все из-за взятки инспектора

Из-за взятки инспектора акцизного отдела могут уволить исполняющую обязанности начальника ГУ ГНС в Киеве Марину Твердохлеб. А также начальника акцизного направления Киевской налоговой Александра Мороза.

Об этом сообщает OBOZ.UA. По информации медиа, об этом 8 января на заседании Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике не под запись сказал председатель комитета Даниил Гетманцев. Также он добавил, что согласен с принятым руководством налогового решения.

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Что об этом следует знать

Такая практика в налоговой работает уже 2 года, как отмечает Гетманцев. По его словам, она является единственным правильным подходом.

Напомним, что 2 января сотрудники СБУ совместно с прокурорами Киевской областной прокуратуры сообщили о подозрении главному государственному инспектору акцизного управления ГУ ГНС в Киеве. Это произошло во время вымогательства и получения взятки подозреваемым в размере 150 тысяч гривен. Журналисты отмечают, что, вероятно, говорится о Сергее Гуменном, который требовал с владельца шести АЗС на территории Киева и области платить ему ежемесячно 6 тысяч долларов.

Ответ на вопрос, почему увольняют также руководителей, прост. Дело в том, что руководство, которое или не может сделать невозможным коррупцию среди подчиненных, или закрывает глаза на это – является фактически соучастником преступления. Так, из-за взяток подчиненных уже уволили руководителей налоговых в Тернопольской, Кировоградской, Львовской, Житомирской и других областях.