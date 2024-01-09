Про це повідомляє OBOZ.UA. За інформацією медіа, про це 8 січня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики не під запис сказав голова комітету Данило Гетманцев. Також він додав, що згоден з прийнятим керівництвом податкової рішенням.

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Що про це варто знати

Така практика у податковій працює вже 2 роки, як зауважує Гетманцев. За його словами, вона є єдиним правильним підходом.

Нагадаємо, що 2 січня співробітники СБУ спільно з прокурорами Київської обласної прокуратури повідомили про підозру головному державному інспектору акцизного управління ГУ ДПС у Києві. Це сталося під час вимагання та отримання хабаря підозрюваним у розмірі 150 тисяч гривень. Журналісти зазначають, що, ймовірно, мовиться про Сергія Гуменного, який вимагав з власника шістьох АЗС на території Києва й області сплачувати йому щомісяця 6 тисяч доларів.

Відповідь на запитання, чому звільняють також керівників, проста. Річ у тім, що керівництво, яке або неспроможне унеможливити корупцію серед підлих, або закриває очі на це – є фактично співучасником злочину. Відтак, через хабарі підлеглих вже звільнили керівників податкових у Тернопільській, Кіровоградській, Львівській, Житомирській та інших областях.