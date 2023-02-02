Руководство Сумской ОВА разоблачили на хищении средств для восстановления

В четверг, 2 февраля, СБУ разоблачила и заблокировала масштабную коррупционную схему, организованную руководством Сумской областной военной администрации.

Чиновники присваивали государственные средства, выделенные региону на ликвидацию последствий боевых действий и обстрелов оккупантов, в частности, на восстановление инфраструктуры.

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Детали события

По данным следствия, в апреле 2022 года заместитель председателя Сумской ОВА совместно с руководителем Департамента капстроительства организовали схему хищения средств, которые правительство выделило на восстановление города Ахтырка.

К слову, за эти деньги должны были отстроить:

жилые дома,

объекты гражданской и критической инфраструктуры,

мосты и дороги.

Для этого злоумышленники заключили договоры на проведение восстановительно-строительных работ с пятью аффилированными коммерческими структурами. СБУ установила, что дельцы сознательно внесли в сметную документацию цены на стройматериалы, в 2 – 3 раза превышающие рыночные.

СБУ сообщила о подозрениях руководству Сумской ОВА / Фото СБУ

Отмечают, что приобретение этих стройматериалов происходило через специально созданные дельцами "фирмы-прокладки". Следовательно, во время ремонта только одного объекта злоумышленники присвоили 1,4 миллиона гривен.

В настоящее время спецслужбы проводят экспертизы по еще 80 подобным объектам. В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов правоохранители обнаружили черновую документацию, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

Что грозит мошенникам

По материалам СБУ, сообщение о подозрении получили двое чиновников:

заместитель главы Сумской ОВА;

временно исполняющий обязанности начальника Департамента капитального строительства ОВА.

Подозрения мошенникам объявили по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, в условиях военного положения); и частью 1 статьи 366 (служебный подлог).

Следовательно, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.